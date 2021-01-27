Путін зробив фатальну помилку, коли почав відмовлятися від свого палацу

Цар кровопивця – цілком в російських традиціях, але цар дрібний шахрай – ось це нонсенс

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Царь без дворца -

Не царь, а овца.

Дивится народ –

Зачем царь врет?

Путин сделал фатальную ошибку не тогда, когда построил дворец, а тогда, когда стал отказываться от него. Таким образом он проявил непростительную с точки зрения обывателей слабость. Это ему подданные не простят: какой же он царь, если своего дворца стесняется и критиков боится.

История с дворцом – мелочь по сравнению с многочисленными путинскими корыстными и насильственными преступлениями. Однако на ней Путин может поскользнуться как на арбузной корке. «Кровопролития» «добрые люди» ему охотно прощали, а вот «съеденного чижика» – не простят.

Путина публично взяли буквально на кармане и подвергли унизительной выволочке перед всей страной. А он явно испугался и начал невразумительно лепетать как герой известного фильма: «Кошелек, кошелек! Какой кошелек!».

Царь кровопийца – вполне в российских традициях, но царь мелкий жулик, жалко оправдывающийся и отказывающийся из трусости от атрибутов собственной власти – вот это нонсенс. У такого царя нет будущего.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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