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    Думки вголос

    Путін зробив фатальну помилку, коли почав відмовлятися від свого палацу

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін зробив фатальну помилку, коли почав відмовлятися від свого палацу

    Цар кровопивця – цілком в російських традиціях, але цар дрібний шахрай – ось це нонсенс

    Мовою оригіналу

    Царь без дворца -

    Не царь, а овца.

    Дивится народ –

    Зачем царь врет?

    Путин сделал фатальную ошибку не тогда, когда построил дворец, а тогда, когда стал отказываться от него. Таким образом он проявил непростительную с точки зрения обывателей слабость. Это ему подданные не простят: какой же он царь, если своего дворца стесняется и критиков боится.

    История с дворцом – мелочь по сравнению с многочисленными путинскими корыстными и насильственными преступлениями. Однако на ней Путин может поскользнуться как на арбузной корке. «Кровопролития» «добрые люди» ему охотно прощали, а вот «съеденного чижика» – не простят.

    Путина публично взяли буквально на кармане и подвергли унизительной выволочке перед всей страной. А он явно испугался и начал невразумительно лепетать как герой известного фильма: «Кошелек, кошелек! Какой кошелек!».

    Царь кровопийца – вполне в российских традициях, но царь мелкий жулик, жалко оправдывающийся и отказывающийся из трусости от атрибутов собственной власти – вот это нонсенс. У такого царя нет будущего.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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