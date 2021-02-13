Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала навчання окупантів із бойовою стрільбою

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували з боку окупантів 894 порушення припинення вогню

Збройні російські формування, попри домовленості щодо режиму припинення вогню на Донбасі, регулярно змінюють та просувають свої позиції в бік підрозділів Збройних сил України.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на 12 лютого.

Так, представники СММ ОБСЄ зафіксували з боку окупантів 894 порушення припинення вогню, 848 із яких оцінили як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення таких навчань.

Крім того, на полігоні поблизу населеного пункту Тернове зафіксували 3 одиниці 122 мм гаубиць Д-30, 122 мм реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град та 122 мм самохідну гаубицю 2С1 Гвоздика, розміщених з порушенням відповідних ліній відведення, та 35 одиниць танків, розміщених за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння.

Збройні формування РФ регулярно проводять заходи щодо зміни та просування своїх позицій у сторону підрозділів ЗСУ.

Так, БПЛА дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ виявив два подовження траншей поблизу населеного пункту Набережне Донецької області, які були оцінені Місією як просування збройних формувань РФ та її найманців, внаслідок чого відстань до позицій ЗСУ зменшилася приблизно до 700 м і 500 м відповідно.

Ці факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ не зацікавлені у виконанні раніше досягнутих домовленостей.

Як повідомлялось раніше, 11 лютого в районі Голівки український солдат загинув від кулі російського снайпера.