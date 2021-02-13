США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі, – Єрмак

«Сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією США, і вони лише розвиватимуться» – керівник ОП

«Представники нової адміністрації США дуже добре знають і розуміють Україну, розуміють ситуацію в нашій країні», – керівник Офісу президента

Сполучені Штати Америки як стратегічний партнер України можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі та поверненні українських територій.

Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю на телеканалі «Україна», повідомили у пресслужбі глави держави.

На запитання про можливе приєднання США до переговорів щодо Донбасу він зазначив: «У Нормандському форматі є чотири сторони. І приєднання когось нового до цього формату – це рішення чотирьох учасників».

Керівник Офісу президента наголосив, що представники нової адміністрації США, зокрема Президент Джо Байден, віцепрезидент Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, «дуже добре знають і розуміють Україну, розуміють ситуацію в нашій країні». Тому, на думку Єрмака, відносини між Сполученими Штатами та Україною мають вийти на новий якісний рівень.

За його словами, сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією США, і вони лише розвиватимуться.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував загострення ситуації на Донбасі. За його словами, різке зростання кількості обстрілів є організованою провокацією.

Як повідомлялося, 13 лютого, Єрмак запевнив, що на порядку денному немає питання відставки Кабміну.