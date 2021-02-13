  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі, – Єрмак

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>&laquo;Сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією&nbsp;США, і вони лише розвиватимуться&raquo; &ndash; керівник ОП</p> - США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі, – Єрмак

    «Сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією США, і вони лише розвиватимуться» – керівник ОП

    «Представники нової адміністрації США дуже добре знають і розуміють Україну, розуміють ситуацію в нашій країні», – керівник Офісу президента

    Сполучені Штати Америки як стратегічний партнер України можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі та поверненні українських територій.

    Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю на телеканалі «Україна», повідомили у пресслужбі глави держави.

    На запитання про можливе приєднання США до переговорів щодо Донбасу він зазначив: «У Нормандському форматі є чотири сторони. І приєднання когось нового до цього формату – це рішення чотирьох учасників».

    Керівник Офісу президента наголосив, що представники нової адміністрації США, зокрема Президент Джо Байден, віцепрезидент Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, «дуже добре знають і розуміють Україну, розуміють ситуацію в нашій країні». Тому, на думку Єрмака, відносини між Сполученими Штатами та Україною мають вийти на новий якісний рівень.

    За його словами, сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією США, і вони лише розвиватимуться.

    Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував загострення ситуації на Донбасі. За його словами, різке зростання кількості обстрілів є організованою провокацією.

    Як повідомлялося, 13 лютого, Єрмак запевнив, що на порядку денному немає питання відставки Кабміну.

    Теги: Донбас США Україна президент Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies