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    «Період трансферу влади». Путіну складно виконувати публічні функції глави держави ‒ розвідка

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    Базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі &laquo;путінізму&raquo; з Путіним або без нього - «Період трансферу влади». Путіну складно виконувати публічні функції глави держави ‒ розвідка
    Базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі «путінізму» з Путіним або без нього
    Фото з відкритих джерел

    Стратегічні цілі Росії у відношенні України залишаються незмінними

    У Російській Федерації розпочався трансфер влади через проблеми зі здоров'ям президента Володимира Путіна. Відповідна інформація оприлюднена у «Білій книзі» на сайті Служби зовнішньої розвідки України.

    «На тлі дедалі очевидніших проблем зі здоров’ям Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави в Росії де-факто розпочався період трансферу влади», ‒ інформують розвідники.

    На думку аналітиків, «незалежно від конкретного варіанту («Путін – довічний президент», «Путін – лідер нації», «Путін – тандем», «спадкоємець Путіна» тощо), базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі «путінізму» з Путіним або без нього».

    У спецслужбі також вважають, що на стратегічному рівні цілі РФ щодо України будуть незмінними й передбачають її утримання в орбіті російського впливу і недопущення європейського та євроатлантичного руху.

    «Дана константа зберігається навіть, незважаючи на несприятливий для Росії загальний міжнародний фон і виникнення низки нових чинників. Йдеться про перемогу Дж. Байдена на президентських виборах у США, турбулентність на ринках вуглеводнів, деструктивні явища в економіці країни, а також можливу зміну влади в Росії», ‒ йдеться у «Білій книзі».

    Росія гнучко змінює тактику дій на українському напрямі, проте стратегічна мета залишається незмінною – не допустити успішної західно-орієнтованої України, зазначають у СЗР.

    Раніше окремі ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров'ям у Путіна.

    Як повідомлялося, українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці.

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    Теги: розвідка Росія Путін Україна президент
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