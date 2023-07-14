Рада достроково припинила повноваження нардепки Плачкової
У парламенті вже залишилося 404 депутати
Верховна Рада достроково припинила повноважень народного депутата від групи «Відновлення», а також від колишньої партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Відповідну пропозицію підтримали 283 нардепи.
Плачкова написала заяву про складання мандату за сімейними обставинами. У травні 2022 року вона вступила у новоутворену депутатську групу « «Відновлення України».
Зараз в парламенті вже залишилося 404 депутати.
«Ще із цікавого, для наявності групи або фракції в цьому скликанні мінімально необхідно 17 депутатів. І зараз одразу дві групи на грані: депутатська група «Партія «За майбутнє» 17 (вийшов Мінько С.А.) та депутатська група «Відновлення України» 17 (після складання мандату Плачкової Т.М.), – додав Железняк.
Тобто вихід ще одного депутата призведе до розпуску групи через 14 днів.
Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Судове засідання відбувалося в закритому режимі. Представник партії ОПЗЖ брав участь у судовому засіданні онлайн.
Усе майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень».
При цьому ОПЗЖ й інші проросійські партії оскаржували свою заборону.
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