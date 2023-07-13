Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ще одна депутатка із ОПЗЖ складає мандат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ще одна депутатка із ОПЗЖ складає мандат
У 2019 році Плачкова була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії «Опозиційна платформа - За життя» номером 31 у списку
Фото: zagittya.com.ua

Суд заборонив діяльність ОПЗЖ

Народна депутатка від «Опозиційна платформа – За життя» Тетяна Плачкова складає депутатський мандат. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Нагадаю, в Раді вже майже рік лежить мій проєкт Постанови про виключення з парламенту усіх депутатів від ОПЗЖ» ,– написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин написав заяву про складання мандата.

Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Судове засідання відбувалося в закритому режимі. Представник партії ОПЗЖ брав участь у судовому засіданні онлайн.

Усе майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень». 

При цьому ОПЗЖ й інші проросійські партії оскаржували свою заборону.

Читайте також: «Друзям – все, ворогам – закон». Хто в парламенті оберігає нардепів ОПЗЖ?
Теги: депутат Олексій Гончаренко закон партії Опозиційна платформа — За життя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2019 році Плачкова була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії «Опозиційна платформа - За життя» номером 31 у списку
Ще одна депутатка із ОПЗЖ складає мандат
Сьогодні, 10:07
Підприємець із Волині підробляв туалетний папір
Підприємець із Волині підробляв туалетний папір
Сьогодні, 09:58
Тернопольская областная организация «Слуги народа» досрочно прекратила полномочия Марченко
«Слуга народа» приостановила членство нардепа Марченко во фракции
Вчора, 17:37
У Вільнюсі триває дискусія щодо запрошення України в НАТО
Чи запросять Україну до НАТО? Депутат пояснив, що зараз відбувається у Вільнюсі
10 липня, 16:03
Порядок виплат військовим ще має визначити Кабінет міністрів
Доплати військовим: Зеленський підписав закон
30 червня, 13:13
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Нардеп вимагав $50 тис. Заява СБУ
30 червня, 08:16
Найнeбeзпeчніша норма – заборона на покaз у кінотеатрах фільмів, дубльованих українською, якщо фільм знятий англійською
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
29 червня, 09:43
Естонія ухвалила скандальний закон
Влада Естонії ухвалила нове рішення щодо одностатевих відносин
21 червня, 08:33
Ув'язнені будуть відправлятись воювати до України
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
21 червня, 06:55

Політика

Ще одна депутатка із ОПЗЖ складає мандат
Ще одна депутатка із ОПЗЖ складає мандат
Тимошенко пішла війною проти «маріхуани, канабісу, анаші» (відео)
Тимошенко пішла війною проти «маріхуани, канабісу, анаші» (відео)
Запрошення України до НАТО: експрем’єр-міністр Литви пояснив, який сигнал мав отримати Путін
Запрошення України до НАТО: експрем’єр-міністр Литви пояснив, який сигнал мав отримати Путін
Саміт НАТО. Луценко грубо насварив владу і розхвалив Порошенка. Мережа бунтує
Саміт НАТО. Луценко грубо насварив владу і розхвалив Порошенка. Мережа бунтує
Немає сумнівів, Україна буде в НАТО – Зеленський
Немає сумнівів, Україна буде в НАТО – Зеленський
Порошенко подякував британцям за надзвичайно ефективні ракети
Порошенко подякував британцям за надзвичайно ефективні ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
28K
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
14K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
11K
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців
9284
Влада зробила попередження українським пенсіонерам, що мешкають за кордоном
8008
Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту