Ще одна депутатка із ОПЗЖ складає мандат

У 2019 році Плачкова була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії «Опозиційна платформа - За життя» номером 31 у списку

Суд заборонив діяльність ОПЗЖ

Народна депутатка від «Опозиційна платформа – За життя» Тетяна Плачкова складає депутатський мандат. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Нагадаю, в Раді вже майже рік лежить мій проєкт Постанови про виключення з парламенту усіх депутатів від ОПЗЖ» ,– написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин написав заяву про складання мандата.

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Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Судове засідання відбувалося в закритому режимі. Представник партії ОПЗЖ брав участь у судовому засіданні онлайн.

Усе майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень».

При цьому ОПЗЖ й інші проросійські партії оскаржували свою заборону.