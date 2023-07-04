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Рух «Чесно» знайшов факти співпраці віце-спікера Корнієнко зі структурами з орбіти ОПЗЖ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Рух «Чесно» знайшов факти співпраці віце-спікера Корнієнко зі структурами з орбіти ОПЗЖ
Олександр Корнієнко
фото з відкритих джерел

Партія влади профінансувала на 5 млн Інститут скандального псевдопсихолога, який співпрацював з колишніми регіоналами

Рух «Чесно», який веде Реєстр Zрадників, знайшов факти співпраці між віце-спікером Верховної Ради Олександром Корнієнком та Інститутом когнітивного моделювання (ІКМ), пов’язаним зі скандальним Спартаком Субботою та народними депутатами забороненої партії ОПЗЖ.

Про це йдеться у розслідування громадської організації.

Як з’ясували у «Чесно», Олександр Корнієнко, який до листопада 2021 року очолював партію «Слуга народу», започаткував співпрацю «Слуг» з Інститутом когнітивного моделювання ще у 2020 році. Зокрема, тоді у Інституту замовили лекцій і соціологічних досліджень на 5 млн грн. Причому, за той рік інститут Субботи всього отримав 6 млн грн, тобто він фактично існував на гроші правлячої партії.

В «Чесно» зазначають, що при цьому Інститут когнітивного моделювання співпрацював з представниками ОПЗЖ, колишніми «регіоналами» та забудовниками.Так, у тому ж 2020 році він обслуговував медіахолдинг Live Network нардепа Вадима Столара, який фігурує в Реєстрі Zрадників.

«Столар – далеко не єдиний клієнт інституту, до якого мають бути серйозні питання у спецслужб. Інститут співпрацював із низкою благодійних організацій, зокрема з Фондом Ріната Ахметова та Міжнародним фондом Вадима Новинського. Новинський – теж фігурант Реєстру Zрадників і є кліриком УПЦ МП», – йдеться у розслідуванні руху «Чесно».

А iншi окрім Субботи засновники Інституту Дмитро Царенко та Віктор Березенко були тісно пов'язані з такими одіозними діячами, як нардеп 6-го скликання від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв та один з лідерів ОПЗЖ і колишній голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін.

Крім того, родина Царенка володіє кількома будівельними компаніями, а його брат Михайло Царенко нині є депутатом від колишньої ОПЗЖ в Київраді. Також у 2020 році CEO Інституту когнітивного моделювання стала Світлана Павелецька – близька до опального екс-прем’єра Олексія Гончарука та міністра культури Олександра Ткаченка.

Нагадаємо, що ще в березні 2022 року Корнієнко виступав проти вигнання з українського парламенту зрадників з ОПЗЖ, мовляв, юридичних підстав для цього немає.

Теги: розслідування Олександр Корнієнко Опозиційна платформа — За життя

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