ОПЗЖ й інші проросійські партії оскаржують свою заборону

Деякі проросійські партії подали апеляційні скарги через їхню заборону в Україні

Кілька проросійських партій, чию діяльність в Україні заборонив суд, подали апеляційні скарги, зокрема – «Опозиційна платформа – За життя». Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі національного телемарафону 17 липня.

«Кілька партій подали апеляційні скарги, наприклад найпотужніша з тих, які заборонив суд першої інстанції, – «Опозиційна платформа – За життя». Вони подали апеляцію, і ми очікуємо найближчим часом її розгляду у касаційному суді. Але ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне і прозоре правосуддя і, безумовно, інформуватимемо суспільство про результати розгляду апеляційної скарги», – сказав він.

Малюська зазначив, що процес триває, кілька партій, очевидно подавати апеляції не будуть. Повну картину Мін’юст очікує побачити до кінця липня.

«До кінця літа будемо мати розкладку по партіях, їхніх активах, хто найбагатший (із партій), хто найбідніший, і скільки коштів отримає держава внаслідок їх заборони», – додав міністр.

Він повідомив, що чемпіоном поки що є «Комуністична партія України», яка має дуже багато нерухомості.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оприлюднила підстави для ухваленої судом заборони партії «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ).