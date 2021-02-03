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    Політика

    Рада Європи змінила главу представництва в Україні

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    <p>Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006 року</p> - Рада Європи змінила главу представництва в Україні

    Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006 року

    Постійний представник України в Раді Європи вже привітав досвідченого данського дипломата з початком роботи

    Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич призначила Стіна Норлова головою Офісу Ради Європи в Україні.

    Про це повідомляє постійне представництво України при Раді Європи у Facebook.

    Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк повідомив про схвалення цієї кандидатури та привітав досвідченого данського дипломата з початком роботи.

    Туреччина приєдналась до вітань з нагоди призначення нового голови Офісу Ради Європи в Україні.

    «Окрім цього генеральний секретар РЄ повідомила про припинення мандату спеціального радника генсека з питань України Режі Брія та подякувала за його роботу», – йдеться у повідомленні.

    Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006 року. Його статус визначений у Меморандумі взаєморозуміння між урядом України та Радою Європи про створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу.

    До слова, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїде до України з офіційним візитом в березні 2021 року.

    Теги: ЄС дипломатія кадрові зміни політика Україна
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