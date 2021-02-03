Рада Європи змінила главу представництва в Україні

Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006 року

Постійний представник України в Раді Європи вже привітав досвідченого данського дипломата з початком роботи

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич призначила Стіна Норлова головою Офісу Ради Європи в Україні.

Про це повідомляє постійне представництво України при Раді Європи у Facebook.

Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк повідомив про схвалення цієї кандидатури та привітав досвідченого данського дипломата з початком роботи.

Туреччина приєдналась до вітань з нагоди призначення нового голови Офісу Ради Європи в Україні.

«Окрім цього генеральний секретар РЄ повідомила про припинення мандату спеціального радника генсека з питань України Режі Брія та подякувала за його роботу», – йдеться у повідомленні.

Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006 року. Його статус визначений у Меморандумі взаєморозуміння між урядом України та Радою Європи про створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу.

До слова, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїде до України з офіційним візитом в березні 2021 року.