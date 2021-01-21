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    Венедіктова анонсувала конкурс з обрання нового глави Антикорупційної прокуратури

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    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова - Венедіктова анонсувала конкурс з обрання нового глави Антикорупційної прокуратури
    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова

    На днях розпочнеться процес відбору керівника «однієї з ключових інституцій»

    У понеділок, 25 січня, стартує конкурс із обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

    Про це написала у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

    Оголошення про конкурс буде опубліковане на сайті офісу генпрокурора протягом трьох найближчих днів. 

    «Вже з понеділка розпочнеться процес відбору керівника однієї з ключових інституцій. Чекаємо професійних, принципових і рішучих кандидатів, які готові в чесній боротьбі довести, що гідні очолювати САП та показати той результат, якого зачекалося суспільство від антикорупційних органів», – написала Венедіктова.

    Як відомо, 17 вересня 2020 року Верховна Рада призначила комісію з відбору кандидатів на посаду керівника САП.

    Євросоюз і США заявили, що подальша підтримка України залежить від прозорості обрання керівника САП.

    Теги: Офіс Генерального прокурора кадрові зміни конкурс САП Ірина Венедіктова
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