Венедіктова анонсувала конкурс з обрання нового глави Антикорупційної прокуратури
На днях розпочнеться процес відбору керівника «однієї з ключових інституцій»
У понеділок, 25 січня, стартує конкурс із обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це написала у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Оголошення про конкурс буде опубліковане на сайті офісу генпрокурора протягом трьох найближчих днів.
«Вже з понеділка розпочнеться процес відбору керівника однієї з ключових інституцій. Чекаємо професійних, принципових і рішучих кандидатів, які готові в чесній боротьбі довести, що гідні очолювати САП та показати той результат, якого зачекалося суспільство від антикорупційних органів», – написала Венедіктова.
Як відомо, 17 вересня 2020 року Верховна Рада призначила комісію з відбору кандидатів на посаду керівника САП.
Євросоюз і США заявили, що подальша підтримка України залежить від прозорості обрання керівника САП.