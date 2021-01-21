Венедіктова анонсувала конкурс з обрання нового глави Антикорупційної прокуратури

На днях розпочнеться процес відбору керівника «однієї з ключових інституцій»

У понеділок, 25 січня, стартує конкурс із обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це написала у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Оголошення про конкурс буде опубліковане на сайті офісу генпрокурора протягом трьох найближчих днів.

«Вже з понеділка розпочнеться процес відбору керівника однієї з ключових інституцій. Чекаємо професійних, принципових і рішучих кандидатів, які готові в чесній боротьбі довести, що гідні очолювати САП та показати той результат, якого зачекалося суспільство від антикорупційних органів», – написала Венедіктова.

Як відомо, 17 вересня 2020 року Верховна Рада призначила комісію з відбору кандидатів на посаду керівника САП.

Євросоюз і США заявили, що подальша підтримка України залежить від прозорості обрання керівника САП.