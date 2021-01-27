  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Генсек Ради Європи відвідає Україну: відома дата

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українська делегація в ПАРЄ ініціювали зустріч з Генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич - Генсек Ради Європи відвідає Україну: відома дата
    Українська делегація в ПАРЄ ініціювали зустріч з Генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич

    Марія Пейчинович-Бурич планувала попередній візит в Україну, але не змогла через те, що Зеленський в цей час був з візитом в іншій країні

    Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїде до України з офіційним візитом в березні 2021 року.

    Про це повідомляє пресслужба Слуги народу.

    Під час зустрічі української делегації в ПАРЄ з генсеком у неї спитали, чому вона під час візиту до Росії не відвідала Україну. Та відповіла, що планувала попередній візит в Україну, але не змогла через те, що президент Володимир Зеленський в цей час був з візитом в іншій країні.

    Очікується, що Бурич відвідає Київ у березні.

    Окрім того, на зустрічі сторони обговорили низку важливих питань: виконання рішень Європейського суду з прав людини, нещодавнє рішення ЄСПЛ по Криму (щодо юрисдикції та прийнятності) проти РФ, розширення Кримської платформи і її підтримку з боку Ради Європи.

    Також порушували питання про Білорусь та захист прав людини, обговорили нову ініціативу щодо роботи з діаспорами на платформі ПАРЄ і подальшим перенесенням такої ідеї на міжурядовий рівень, участь Генерального секретаря та надання підтримки міжнародному проєктові «Озеленення України».

    До того ж розглянули питання розширення проєктів для Офісу Ради Європи в Україні.

    Раніше Україну відвідала голова ОБСЄ Анн Лінде. Це був її перший офіційний візит за кордон на цій посаді.

    Теги: ЄСПЛ ПАРЄ час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies