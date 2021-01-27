Генсек Ради Європи відвідає Україну: відома дата

Марія Пейчинович-Бурич планувала попередній візит в Україну, але не змогла через те, що Зеленський в цей час був з візитом в іншій країні

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїде до України з офіційним візитом в березні 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Слуги народу.

Під час зустрічі української делегації в ПАРЄ з генсеком у неї спитали, чому вона під час візиту до Росії не відвідала Україну. Та відповіла, що планувала попередній візит в Україну, але не змогла через те, що президент Володимир Зеленський в цей час був з візитом в іншій країні.

Очікується, що Бурич відвідає Київ у березні.

Окрім того, на зустрічі сторони обговорили низку важливих питань: виконання рішень Європейського суду з прав людини, нещодавнє рішення ЄСПЛ по Криму (щодо юрисдикції та прийнятності) проти РФ, розширення Кримської платформи і її підтримку з боку Ради Європи.

Також порушували питання про Білорусь та захист прав людини, обговорили нову ініціативу щодо роботи з діаспорами на платформі ПАРЄ і подальшим перенесенням такої ідеї на міжурядовий рівень, участь Генерального секретаря та надання підтримки міжнародному проєктові «Озеленення України».

До того ж розглянули питання розширення проєктів для Офісу Ради Європи в Україні.

Раніше Україну відвідала голова ОБСЄ Анн Лінде. Це був її перший офіційний візит за кордон на цій посаді.