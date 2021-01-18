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    Засідання Кабміну. Уряд звільнив голову Держлісагентства і схвалив ще ряд кадрових змін

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    Позачергове засідання уряду відбулося 18 січня - Засідання Кабміну. Уряд звільнив голову Держлісагентства і схвалив ще ряд кадрових змін
    Позачергове засідання уряду відбулося 18 січня
    Фото з відкритих джерел

    Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Держлісагентства став Юрій Блоховець

    Кабінет міністрів сьогодні, 18 січня, на позачерговому засіданні схвалив ряд кадрових змін. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

    Мокан зазначив, що уряд проголосував за:

    • звільнення Кузьовича Василя Степановича ‒ з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за угодою сторін).
    • про тимчасове покладення обов'язків голови Державного агентства лісових ресурсів на Болоховця Юрія Віталійовича (заступник Голови Держлісагентства).

    Крім того, уряд проголосував за погодження призначення:

    • Орлова Володимира Володимировича ‒ першим заступником голови Дніпропетровської ОДА.
    • Беспальчука Максима Григоровича ‒ заступником голови Дніпропетровської ОДА.
    • Горб Ольги Валеріївни ‒ заступником голови Дніпропетровської ОДА.
    • Федька Олександра Олександровича ‒ заступником голови Житомирської ОДА.
    • Важинського Володимира Михайловича ‒ заступником голови Тернопільської ОДА.
    • Білика Володимира Якимовича ‒ заступником голови Хмельницької ОДА.
    • Юр'єва Володимира Васильовича ‒ заступником голови Хмельницької ОДА.

    Нагадаємо, 18 січня на позачерговому засідання Кабмін ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр. 

    Теги: Кабмін кадрові зміни Facebook уряд звільнення Василь Мокан
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