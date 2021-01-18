Засідання Кабміну. Уряд звільнив голову Держлісагентства і схвалив ще ряд кадрових змін

Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Держлісагентства став Юрій Блоховець

Кабінет міністрів сьогодні, 18 січня, на позачерговому засіданні схвалив ряд кадрових змін. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

Мокан зазначив, що уряд проголосував за:

звільнення Кузьовича Василя Степановича ‒ з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за угодою сторін).

про тимчасове покладення обов'язків голови Державного агентства лісових ресурсів на Болоховця Юрія Віталійовича (заступник Голови Держлісагентства).

Крім того, уряд проголосував за погодження призначення:

Орлова Володимира Володимировича ‒ першим заступником голови Дніпропетровської ОДА.

Беспальчука Максима Григоровича ‒ заступником голови Дніпропетровської ОДА.

Горб Ольги Валеріївни ‒ заступником голови Дніпропетровської ОДА.

Федька Олександра Олександровича ‒ заступником голови Житомирської ОДА.

Важинського Володимира Михайловича ‒ заступником голови Тернопільської ОДА.

Білика Володимира Якимовича ‒ заступником голови Хмельницької ОДА.

Юр'єва Володимира Васильовича ‒ заступником голови Хмельницької ОДА.

Нагадаємо, 18 січня на позачерговому засідання Кабмін ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр.