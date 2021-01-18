Засідання Кабміну. Уряд звільнив голову Держлісагентства і схвалив ще ряд кадрових змін
Позачергове засідання уряду відбулося 18 січня
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Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Держлісагентства став Юрій Блоховець
Кабінет міністрів сьогодні, 18 січня, на позачерговому засіданні схвалив ряд кадрових змін. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.
Мокан зазначив, що уряд проголосував за:
- звільнення Кузьовича Василя Степановича ‒ з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за угодою сторін).
- про тимчасове покладення обов'язків голови Державного агентства лісових ресурсів на Болоховця Юрія Віталійовича (заступник Голови Держлісагентства).
Крім того, уряд проголосував за погодження призначення:
- Орлова Володимира Володимировича ‒ першим заступником голови Дніпропетровської ОДА.
- Беспальчука Максима Григоровича ‒ заступником голови Дніпропетровської ОДА.
- Горб Ольги Валеріївни ‒ заступником голови Дніпропетровської ОДА.
- Федька Олександра Олександровича ‒ заступником голови Житомирської ОДА.
- Важинського Володимира Михайловича ‒ заступником голови Тернопільської ОДА.
- Білика Володимира Якимовича ‒ заступником голови Хмельницької ОДА.
- Юр'єва Володимира Васильовича ‒ заступником голови Хмельницької ОДА.
Нагадаємо, 18 січня на позачерговому засідання Кабмін ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр.