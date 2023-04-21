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Рада хоче визнати «Вагнер» терористичною організацією. Повний текст постанови

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада хоче визнати «Вагнер» терористичною організацією. Повний текст постанови
ПВК «Вагнер» заснована Євгеном Пригожиним, бізнесменом, близьким до російського диктатора
фото ілюстративне

Парламент вже визнав «Вагнер» міжнародною злочинною організацією 

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови № 9229 про визнання приватної військової компанії «Вагнер» терористичною організацією. 

Проєктом пропонується:

  • визнати приватну військову компанію «Вагнер» терористичною організацією;
  • звернутися до урядів і парламентів країн світу визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією, виходячи із характеру її діяльності в Україні;
  • рекомендувати Раді національної безпеки і оборони України запровадити санкції проти всіх фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до ПВК «Вагнер» чи підтримують її фінансово або іншим чином.

Повний текст постанови

Верховна Рада України визнала російську злочинну організацію, відому під назвою «приватна військова компанія Вагнера», міжнародною злочинною організацією та засудила діяльність її учасників, прийнявши відповідну постанову від 6 лютого 2023 року No 2903-IX.

ПВК «Вагнер» заснована Євгеном Пригожиним, бізнесменом, близьким до російського президента Володимира Путіна, перебуває під санкціями ЄС і США і є «тіньовим інструментом російської влади».

ПВК «Вагнер» безпосередньо причетна до реалізації агресивної політики Росії на шкоду миру, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України та геноциду українського народу починаючи з 2014 року.

З початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року, найманці приватної військової компанії «Вагнер», яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії – вбивства та катування мирного населення України, включаючи малолітніх дітей та жінок, здійснюють бомбардування житлових будинків та інших цивільних об’єктів, – що прирівнюється до тероризму.

Опубліковані свідчення колишніх найманців, які були командирами підрозділів ПВК «Вагнер», розповіли про те, як вони вбивали дітей, жінок, літніх людей на окупованих територіях, зокрема у Соледарі та Бахмуті.

Один з бійців ПВК «Вагнер» Азамат Ялдаров, зізнався, що керівник «групи Вагнера» Євген Пригожин наказав своєму підрозділу вбивати дітей під час взяття під контроль Соледара, і що він поховав 18 вбитих дітей у Краснодарському краї, Саратовській і Кіровській областях. Ялдаров підкреслив, що Пригожин віддав наказ бойовикам «Вагнера» «ліквідувати» всіх у Соледарі, і що Ялдаров отримав конкретний наказ вбивати дітей.

Інший «вагнерівець», командир розвідувального підрозділу Олексій Савич розповів, що він стріляв у своїх людей за непокору і що він особисто був свідком страти 80 бойовиків ПВК «Вагнер» за відмову виконувати накази. Савич стверджував, що командування  ПВК «Вагнер» віддало наказ вбити всіх цивільних у Бахмуті віком від 15 років і старше. Він розповів, що його підрозділ убив 23 цивільних, 10 з яких були підлітками. Савич розповів про інші випадки під час операцій у Бахмуті та Соледарі, коли він вбивав дітей віком від п'яти років та інших цивільних. Савич також стверджує, що Пригожин має особисту пристрасть до відеозйомки страт українських військовополонених та постійно заохочує такі дії своїх найманців.

Надзвичайно наочні звірства, описані Ялдаровим і Савичем, підкреслюють низку інших повідомлень про систематичне здійснення ПВК «Вагнер» терористичної діяльності,  а також наявність у ПВК «Вагнер» незаперечних ознак терористичної організації.

Враховуючи вищенаведене, з метою консолідації зусиль України та міжнародного співтовариства щодо боротьби з тероризмом, відновлення миру, забезпечення правопорядку та невідворотного покарання всіх осіб, винних в терористичній діяльності, Верховна Рада України постановляє:

  • Визнати приватну військову компанію «Вагнер» терористичною організацією.
  • Звернутися до урядів і парламентів країн світу визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією, виходячи із характеру її діяльності в Україні.
  • Рекомендувати Раді національної безпеки і оборони України запровадити санкції проти всіх фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до ПВК «Вагнер» чи підтримують її фінансово або іншим чином.

Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Нагадаємо, засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін оприлюднив інтерв'ю з колишніми «вагнерівцями». Зокрема, вони стверджували, що розстріляли понад 20 українських дітей на Донеччині.

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Теги: ПВК Вагнера Верховна Рада тероризм

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