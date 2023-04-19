Пригожин погрожує бойовику, який розповів про звірства «вагнерівців»

Терорист Азамат Улдаров боїться, що може не дожити до наступного ранку

Колишній в'язень та «вагнерівець» Азамат Улдаров заявив, що засновник ПВК «Вагнер» дзвонив йому з вимогою змінити свідчення та звинуватити засновника Gulagu.net Володимира Осєчкіна у тому, що нібито правозахисник змусив його зізнатися у вбивствах. Про це повідомляє видання Gulagu.net.

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За словами Улдарова, Пригожин погрожував, що колишній найманець «пропаде», а також постраждає його родина.

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«Є ймовірність і небезпека, що до ранку я можу не дожити... Це був дзвінок від Пригожина, ми розмовляли через другий телефон... Мені прямо сказали, що якщо я не поміняю свідчення, які тобі дав... Зі мною добре, він каже, – « у тебе син є, подумай про це, хлопчина». Вони мені сказали, що якщо я не зміню свідчення, мало того, що я сам постраждаю – мене відвезуть, я пропаду, постраждають мої діти, сім'я», – розповів Улдаров.

Екснайманець розповів, що служба безпеки Пригожина намагається «будь-якими шляхами вмовити його на зустріч».

Додамо, що Володимир Осєчкін анонсував випуск двогодинного інтерв'ю з Улдаровим, в якому колишній «вагнерівець» звернеться до президента РФ Володимира Путіна та засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Варто зазначити, що раніше, 19 квітня, видання «ФАН», яке пов'язують із Пригожиним, опублікувало нібито визнання Улдарова в тому, що правозахисник Gulagu.net Володимир Осєчкін змусив колишнього розповісти про вбивства дітей у Бахмуті та Соледарі. Зокрема, він заявив про те, що Осечкіну нібито стало доступне відео, де над Улдаровим роблять дії сексуального характеру. Він пообіцяв екснайманцю не викладати у мережу ці кадри в обмін на визнання у вбивствах людей у Бахмуті.

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Нагадаємо, що 17 квітня російські правоохоронці викрили жорстокі злочини Євгена Пригожина та найманців групи «Вагнера».

Раніше Азамат Улдаров розповів, як розстрілював громадянське населення на території України. Бойовик зізнався, що вбив вистрілом в голову п'ятирічну дівчинку.

Улдаров зізнався у тому, що сам віддав наказ на вбивство «300-400» людей, які переховувались у підвалі. Зокрема, він сказав, що серед них було «приблизно 40 дітей».

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Один із зеків-найманців ПВК «Вагнер» Олексій Савічев зробив шокуючі зізнання у масових вбивства українських дітей та підлітків у Бахмуті Донецької області. Він вбивав усіх, хто був старшим за 15 років.