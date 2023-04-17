Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський пропагандист похвалив «вагнерівців» які жорстоко страчують українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російський пропагандист похвалив «вагнерівців» які жорстоко страчують українців
Російський пропагандист радіє смертям українців
фото з відкритих джерел

На думку відомого пропагандиста, українців, які допомагають своїм  ЗСУ у боротьбі із російськими окупантами потрібно карати

Російський пропагандист і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян похвалив найманців ПВК «Вагнер» за страти українців, які допомагають ЗСУ.  Про це він сказав у своєму новому відео. 

 «У «вагнерівців» дуже добре вирішене це питання. Якщо хтось наводив на наші війська їхні снаряди, спійманий, з ним відбувається нещасний, при чому публічний випадок. Ви скажете це жорстоко… Так. Війна, я вам маю доповісти, це жорстока і нелюдська штука», – сказав Кеосаян.

Нагадаємо, нещодавно в ефірі програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» Кеосаян  запитав, чи потрібно суспільству знати про «проколи» армії Росії під час «спецоперації».

«Є чудові воїнкори, є чудові люди з місць, ми це знаємо. Скажіть, а ми впевнені, що для суспільства в широкому розумінні слова необхідно знати про ті проколи, які ми отримали у Макіївці чи під Вугледаром? При тому, що ми знаємо, що існує прямий зв'язок між людьми, які мають доводити відомості, аж до Верховного. Жодним чином не покривати, аж ніяк не витягувати з-під відповідальності. Ні. Але це справа внутрішньоармійська», – зазначив Кеосаян.

Читайте також: 

Відмовили всі органи. Відомий російський пропагандист несподівано помер в 47 років

Теги: війна чоловік пропагандист відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ви і далі продовжуватиме тиснути руку Путіну?»
Якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну
12 квiтня, 16:00
Байден виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах (оновлено)
Байден виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах (оновлено)
20 березня, 19:24
Боєприпаси для ЗСУ. Міністри країн ЄС ухвалили рішення
Боєприпаси для ЗСУ. Міністри країн ЄС ухвалили рішення
20 березня, 15:10
«Терористи будуть розбиті». Зеленський присвятив вечірнє звернення українським захисникам (відео)
«Терористи будуть розбиті». Зеленський присвятив вечірнє звернення українським захисникам (відео)
24 березня, 21:00
Окупанти вдарили по Слов’янську: є загиблі, триває розбір завалів (відео)
Окупанти вдарили по Слов’янську: є загиблі, триває розбір завалів (відео)
27 березня, 12:15
Окупанти продовжують жорстоко і цинічно вбивати українських полонених
Страта українського військового та нова угода між Україною та Канадою: головне за ніч
12 квiтня, 08:22
За словами Громова, ворог продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до наших кордонів
Генштаб повідомив, коли Росія активізує ракетні удари
13 квiтня, 12:33
На Бахмутському напрямку ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи
Окупанти штурмують Бахмут по 50 разів на день: яка ситуація в місті
13 квiтня, 21:15
Знищені під Вугледаром російські танки
Бої під Вугледаром: ЗСУ показали, що зробили з окупантами (фото)
15 квiтня, 12:38

Політика

Російський пропагандист похвалив «вагнерівців» які жорстоко страчують українців
Російський пропагандист похвалив «вагнерівців» які жорстоко страчують українців
На голову Європейської комісії знову подали до суду
На голову Європейської комісії знову подали до суду
НАТО змінює концепцію оборони від Росії
НАТО змінює концепцію оборони від Росії
Латвія заборонила в'їзд до країни ще 10 росіянам
Латвія заборонила в'їзд до країни ще 10 росіянам
Британський скандал: прем'єр-міністр Ріші Сунак потрапив під слідство через дружину
Британський скандал: прем'єр-міністр Ріші Сунак потрапив під слідство через дружину
Японія протестує проти ракетних навчань Росії біля Курил
Японія протестує проти ракетних навчань Росії біля Курил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
38K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
16K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
13K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8082
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям
6852
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ

Новини

ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Сьогодні, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту