Російський пропагандист похвалив «вагнерівців» які жорстоко страчують українців

На думку відомого пропагандиста, українців, які допомагають своїм ЗСУ у боротьбі із російськими окупантами потрібно карати

Російський пропагандист і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян похвалив найманців ПВК «Вагнер» за страти українців, які допомагають ЗСУ. Про це він сказав у своєму новому відео.

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«У «вагнерівців» дуже добре вирішене це питання. Якщо хтось наводив на наші війська їхні снаряди, спійманий, з ним відбувається нещасний, при чому публічний випадок. Ви скажете це жорстоко… Так. Війна, я вам маю доповісти, це жорстока і нелюдська штука», – сказав Кеосаян.

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Нагадаємо, нещодавно в ефірі програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» Кеосаян запитав, чи потрібно суспільству знати про «проколи» армії Росії під час «спецоперації».

«Є чудові воїнкори, є чудові люди з місць, ми це знаємо. Скажіть, а ми впевнені, що для суспільства в широкому розумінні слова необхідно знати про ті проколи, які ми отримали у Макіївці чи під Вугледаром? При тому, що ми знаємо, що існує прямий зв'язок між людьми, які мають доводити відомості, аж до Верховного. Жодним чином не покривати, аж ніяк не витягувати з-під відповідальності. Ні. Але це справа внутрішньоармійська», – зазначив Кеосаян.