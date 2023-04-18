Україна та США працюють над арештом закордонних активів «Вагнера»

У межах робочого візиту до США Генерельний прокурор Андрій Костін зустрівся з американським колегою Мерріком Гарландом

Генпрокурор: «Наш обов'язок – позбавити терористичну організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні»

Українські прокурори та їхні колеги з США працюють над можливістю арешту закордонних активів приватної військової компанії «Вагнера». Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, передає пресслужба Офісу генпрокурора.

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Під час зустрічі з генпрокурором США Мерріком Гарландом він підкреслив, що їхній обов'язок – позбавити терористичну організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні та подальшого підриву миру і безпеки у світі.

«Щиро вітаємо посилення співпраці з ФБР та рішення мін'юсту США призначити постійного радника з правових питань у Києві. Також серед наших пріоритетів – активізація зусиль для притягнення до відповідальності групи «Вагнера» за міжнародні злочини», – зазначив Костін.

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Нагадаємо, що США анонсували призначення прокурора до міжнародного центру розслідування агресії Росії та юридичного радника в посольство в Україні для допомоги українській владі.

До слова, генеральний прокурор України Андрій Костін перебуває у США з робочим візитом.