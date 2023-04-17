Розстріли дітей та страти полонених: «вагнерівці» зізналися у звірствах в Україні

Особисто Євген Пригожин віддавав найманцям злочинні накази про розстріли та вбивства українців

Два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими і так званими «500-ми» (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачистки житлових будинків із вбивством усіх, включно з дітьми. Шокуюче розслідування опублікував проєкт «Гулагу-нет».

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Про злочини розповідають ексв'язні Азамат Улдаров (помилований указом президента РФ від 23.08.22) та ексзасуджений Олексія Савічева (помилований указом президента РФ від 02.09.2022), яких завербував у ПВК «Вагнер» Євген Пригожин та помилування яким підписав особисто Володимир Путін наприкінці серпня та на початку вересня 2022 року. Без співучасті Путіна та Пригожина ці особи відбували б термін позбавлення волі в колоніях, але натомість російська влада відправила їх на війну, попередньо навчивши вбивати інших людей.

«Азамат та Олексій перебувають у Росії, 100% вони не перебувають під будь-яким впливом СБУ, ЦРУ тощо. Вони протягом тижня давали докладні і послідовні свідчення в ході відео та аудіоопитування і повідомили засновнику Gulagu.net Володимиру Осєчкіну жахливі подробиці злочинів», – йдеться у розслідуванні.

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Росіяни зізналися у розстрілі понад 20 українських дітей та підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими та так званими «500-ми» (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачистці житлових будинків із вбивством усіх, у тому числі дітей. Також обидва екскомандири підрозділів «Вагнера» розповіли, що особисто Євген Пригожин віддавав злочинні накази про розстріли та вбивства, а також схвалював терористичні методи та жорстокість.

«Дані свідоцтва – прямі підстави для організації щодо Пригожина Є.В та його спільників кримінального переслідування за фактами десятків жорстоких вбивств та серії військових злочинів та злочинів проти людяності», – наголошують автори відео.

Зазначимо, що під час перегляду відеоархіву тортур ФСБ журналісти виявили файл від 14.09.2020, який доводить факт скоєння тортур та насильницьких дій у збоченій формі щодо Улдарова. Сам Азамат підтвердив, що за вказівкою начальника ОТБ-1 Павла Гаценка та начальника оперативного відділу Бочкова його били, катували та ґвалтували.

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Нагадаємо, ввечері 11 квітня проросійські ресурси поширили відео, на якому вбивають українського військового: живому чоловіку відрізали ножем голову. На відео – люди у військовій формі, які розмовляють російською та мають білу пов’язку, яка є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, імовірно, запис могли зробити певний період тому.

Крім того, журналісти американського видання CNN виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, найманці ПВК «Вагнер» стратили двох українських військових. Відповідно до опису, на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової бронемашини. Схоже, що у військових були відрізані ще й руки.

Раніше терорист і засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої «спецоперації» проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.