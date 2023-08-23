Рада легалізувала виробництво ГМО-продуктів в Україні

Документ забороняє вирощування та ввезення ГМ-кукурудзи, а також вирощування протягом п'яти років генетично модифікованих цукрових буряків і ріпаку

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів та продукції». За відповідний законопроєкт №5839 проголосували 276 парламентарів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Згідно з пояснювальною запискою, документ визначає державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції.

У законі надано визначення термінам «генетично модифікований організм», «генетично модифікована продукція», «ГМ-продукція як харчовий продукт». Також документ вводить державну реєстрацію ГМО тощо.

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Перед ухваленням закону в другому читанні до нього внесли правки, які забороняють вирощування та ввезення ГМ-кукурудзи, а також вирощування протягом п'яти років генетично модифікованих цукрових буряків і ріпаку.

А ще законопроєкт удосконалює систему оцінки ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини, запроваджує європейські механізми державної реєстрації ГМО, вдосконалює вимоги до маркування ГМ-продукції, а також встановлює відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

До слова, Аргентина стала першою країною, яка схвалила вирощування ГМО-пшениці.