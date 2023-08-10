Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Законопроєкт відповідає міжнародним практикам та сучасним трендам розвитку виноробної галузі
Народні депутати України, у другому читанні та у цілому, на засіданні 9 серпня 2023 року підтримали законопроєкт (№9030), що спрощує реєстрацію та ведення виноробного бізнесу. Про це йдеться на урядовому порталі.
Згідно з документом, знімаються необґрунтовані адміністративні бар’єри, зокрема, скасовуються ліцензії на здійснення діяльності з виробництва алкогольних напоїв. Натомість пропонується передбачити створення Реєстру малих виробництв виноробної продукції.
Передбачається зменшити вимоги до матеріально-технічної бази з огляду на те, що їм надається право закуповувати сировину (виноград, плоди, ягоди, мед) українського походження.
Вводиться спрощення процедури звітності, а саме діючої сьогодні обтяжливої щомісячної звітності на щорічну.
Водночас, встановлюється відповідальність малих виробництв виноробної продукції у вигляді штрафу за неподання чи несвоєчасного подання звіту.
З огляду на сучасну міжнародну практику, пропонується дозволити розлив вина у металеві банки із харчового алюмінію.
Також Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про «Про виноград та продукти виноградарства» (№9139). Після ухвалення закону та набуття ним чинності профільне законодавство буде приведене у відповідність із нормами ЄС.
Проєктом Закону пропонується:
- привести терміни та визначення, класифікацію сортів винограду та вимоги до виробництва продуктів виноградарства та виноробства, ароматизованих винних продуктів, а також деякі аналогічні практики та обмеження у відповідність до вимог, прийнятих у країнах ЄС;
- запровадити вимоги для виробництва і обігу вин, продуктів виноградарства та виноробства, ароматизованих винних продуктів із географічними зазначеннями, аналогічні до сучасних правил в країнах ЄС;
- визначити механізм захисту на території України географічних зазначень;
- ввести нові терміни та визначення відповідно до категорій європейського законодавства;
- створити єдину державну інформаційну систему «Виноградарсько-виноробний реєстр»;
- передбачити можливість державної підтримки виноградарства та виноробства;
- імплементувати правила щодо маркування та представлення виноробної продукції;
- встановити принципи проведення перевірок виробництва виноробної продукції від виноградного куща до кінцевого продукту, визначити контролюючі установи та їх повноваження, конкретизувати санкції, які встановлюються за порушення вимог, встановлених законом.
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