Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств

Прийняття і реалізація законопроєкту матиме позитивний вплив на сферу виробництва виноробної продукції

Законопроєкт відповідає міжнародним практикам та сучасним трендам розвитку виноробної галузі

Народні депутати України, у другому читанні та у цілому, на засіданні 9 серпня 2023 року підтримали законопроєкт (№9030), що спрощує реєстрацію та ведення виноробного бізнесу. Про це йдеться на урядовому порталі.

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Згідно з документом, знімаються необґрунтовані адміністративні бар’єри, зокрема, скасовуються ліцензії на здійснення діяльності з виробництва алкогольних напоїв. Натомість пропонується передбачити створення Реєстру малих виробництв виноробної продукції.

Передбачається зменшити вимоги до матеріально-технічної бази з огляду на те, що їм надається право закуповувати сировину (виноград, плоди, ягоди, мед) українського походження.

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Вводиться спрощення процедури звітності, а саме діючої сьогодні обтяжливої щомісячної звітності на щорічну.

Водночас, встановлюється відповідальність малих виробництв виноробної продукції у вигляді штрафу за неподання чи несвоєчасного подання звіту.

З огляду на сучасну міжнародну практику, пропонується дозволити розлив вина у металеві банки із харчового алюмінію.

Також Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про «Про виноград та продукти виноградарства» (№9139). Після ухвалення закону та набуття ним чинності профільне законодавство буде приведене у відповідність із нормами ЄС.

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Проєктом Закону пропонується: