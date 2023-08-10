Головна Новини
search button user button menu button

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств

glavcom.ua
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Прийняття і реалізація законопроєкту матиме позитивний вплив на сферу виробництва виноробної продукції
фото з відкритих джерел

Законопроєкт відповідає міжнародним практикам та сучасним трендам розвитку виноробної галузі

Народні депутати України, у другому читанні та у цілому, на засіданні 9 серпня 2023 року підтримали законопроєкт (№9030),  що спрощує реєстрацію та ведення виноробного бізнесу. Про це йдеться на урядовому порталі.

Згідно з документом, знімаються необґрунтовані адміністративні бар’єри, зокрема, скасовуються ліцензії на здійснення діяльності з виробництва алкогольних напоїв. Натомість пропонується передбачити створення Реєстру малих виробництв виноробної продукції.

Передбачається зменшити вимоги до матеріально-технічної бази з огляду на те, що їм надається право закуповувати сировину (виноград, плоди, ягоди, мед) українського походження.

Вводиться спрощення процедури звітності, а саме діючої сьогодні обтяжливої щомісячної звітності на щорічну.

Водночас, встановлюється відповідальність малих виробництв виноробної продукції у вигляді штрафу за неподання чи несвоєчасного подання звіту.

З огляду на сучасну міжнародну практику, пропонується дозволити розлив вина у металеві банки із харчового алюмінію.

Також Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про «Про виноград та продукти виноградарства» (№9139). Після ухвалення закону та набуття ним чинності профільне законодавство буде приведене у відповідність із нормами ЄС.

Проєктом Закону пропонується:

  • привести терміни та визначення, класифікацію сортів винограду та вимоги до виробництва продуктів виноградарства та виноробства, ароматизованих винних продуктів, а також деякі аналогічні практики та обмеження у відповідність до вимог, прийнятих у країнах ЄС;
  • запровадити вимоги для виробництва і обігу вин, продуктів виноградарства та виноробства, ароматизованих винних продуктів із географічними зазначеннями, аналогічні до сучасних правил в країнах ЄС;
  • визначити механізм захисту на території України географічних зазначень;
  • ввести нові терміни та визначення відповідно до категорій європейського законодавства;
  • створити єдину державну інформаційну систему «Виноградарсько-виноробний реєстр»;
  • передбачити можливість державної підтримки виноградарства та виноробства;
  • імплементувати правила щодо маркування та представлення виноробної продукції;
  • встановити принципи проведення перевірок виробництва виноробної продукції від виноградного куща до кінцевого продукту, визначити контролюючі установи та їх повноваження, конкретизувати санкції, які встановлюються за порушення вимог, встановлених законом.
Читайте також: Зеленський підписав закон про електронну акцизну марку: що зміниться
Теги: Верховна Рада санкції продукти алкоголь закон українці Україна реєстр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінімальні ціни на коньяк збільшаться на 11-12% залежно від кількості зірочок, на віскі, ром та джин – на 25%
В Україні може подорожчати алкоголь
14 липня, 16:27
Виробник алкоголю Bacardi, який обіцяв покинути РФ, збільшив прибуток у країні втричі за час повномасштабного вторгнення
Популярна алкогольна компанія стала міжнародним спонсором війни
Сьогодні, 10:48
Новий закон забороняє розташовувати в митному режимі безмитної торгівлі та продажу магазини з тютюновими виробами та алкоголем
Продаж цигарок та алкоголю у duty free: Рада ухвалила закон
Сьогодні, 15:43

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
40K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
31K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
14K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7892
Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам
5800
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2023: коли і як відзначати

Новини

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Сьогодні, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту