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Верховна Рада відновила звітування партій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Верховна Рада відновила звітування партій
Партійне звітування спочатку призупинили у 2020 році через коронавірус, а згодом через воєнний стан
фото з відкритих джерел

Коли закон набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9419-1 щодо відновлення фінансової звітності політичних партій про використання бюджетних коштів. Цей законопроект – вимога Європейського Союзу на шляху інтеграції України. 

Партійне звітування спочатку призупинили у 2020 році через коронавірус, а згодом через воєнний стан – тобто востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року. Коли закон набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року. На це відводиться 120 днів. На подачу звітів щодо державного фінансування – 90 днів.

Також у законопроєкті враховані особливості звітування партій, повʼязані з війною. Так, від початку російського вторгнення 6 областей України були в окупації, частина з них досі в тимчасовій окупації. Подекуди партійні документи на цих територіях були втрачені або свідомо знищені очільниками організацій. Проте неможливість подати повну інформацію про майно, доходи, витрати мають бути документально підтверджені.

Нагадаємо, група депутатів Верховної Ради України запропонувала відновити обов’язкове звітування партій. Ініціатором законопроєкту виступив віцеспікер Олександр Корнієнко, а також «слуги»  Давид Арахамія, Олена Шуляк, голова фракції «Голос» Олександра Устінова та низка інших нардепів.

Зазначимо, 9 серпня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачає відновлення партійного звітування (№ 9419-1).

Крім того, 77 народних депутатів (19%) «випарувались» і не підтримали законопроєкт про відновлення партійного звітування для партій за держфінансування (№9419-1) у першому читанні. Водночас ці нардепи голосували «за» розгляд інших питань порядку денного на засіданні Верховної Ради у середу, 9 серпня, або ж «не голосували» (картка в слоті, але жодні дії не відбуваються – «Главком»).

До слова, Рада відновила доступ до персональних сторінок нардепів.

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Теги: Верховна Рада депутат партії закон фінансування

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