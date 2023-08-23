Верховна Рада відновила звітування партій

Партійне звітування спочатку призупинили у 2020 році через коронавірус, а згодом через воєнний стан

Коли закон набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9419-1 щодо відновлення фінансової звітності політичних партій про використання бюджетних коштів. Цей законопроект – вимога Європейського Союзу на шляху інтеграції України.

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Партійне звітування спочатку призупинили у 2020 році через коронавірус, а згодом через воєнний стан – тобто востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року. Коли закон набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року. На це відводиться 120 днів. На подачу звітів щодо державного фінансування – 90 днів.

Також у законопроєкті враховані особливості звітування партій, повʼязані з війною. Так, від початку російського вторгнення 6 областей України були в окупації, частина з них досі в тимчасовій окупації. Подекуди партійні документи на цих територіях були втрачені або свідомо знищені очільниками організацій. Проте неможливість подати повну інформацію про майно, доходи, витрати мають бути документально підтверджені.

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Нагадаємо, група депутатів Верховної Ради України запропонувала відновити обов’язкове звітування партій. Ініціатором законопроєкту виступив віцеспікер Олександр Корнієнко, а також «слуги» Давид Арахамія, Олена Шуляк, голова фракції «Голос» Олександра Устінова та низка інших нардепів.

Зазначимо, 9 серпня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачає відновлення партійного звітування (№ 9419-1).

Крім того, 77 народних депутатів (19%) «випарувались» і не підтримали законопроєкт про відновлення партійного звітування для партій за держфінансування (№9419-1) у першому читанні. Водночас ці нардепи голосували «за» розгляд інших питань порядку денного на засіданні Верховної Ради у середу, 9 серпня, або ж «не голосували» (картка в слоті, але жодні дії не відбуваються – «Главком»).

До слова, Рада відновила доступ до персональних сторінок нардепів.