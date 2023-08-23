Колишній правоохоронець обкрадав агропідприємство на Харківщині

Колишнього правоохоронця підозрюють у крадіжці, вчиненій під час воєнного стану

Колишній правоохоронець разом зі спільниками викрадав добрива для перепродажу

На Харківщині ДБР затримала колишнього правоохоронця. За даними слідчих, чоловік разом зі спільниками розкрадали одне із агропідприємств області. Про це повідомили на сайті ДБР.

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Слідчі встановили, правоохоронець отримав інформацію про зберігання на складах сільгосппідприємства великої кількості вартісних добрив та іншої продукції. Він вирішив викрасти товар для перепродажу. До цього чоловік залучив своїх знайомих, які працювали на цьому підприємстві і мали доступ до складів.

Продукцію крали, коли правоохоронець чергував на поряд розташованому блок-посту. Таким чином автомобілі без перешкод перевозили награбоване.

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«Викрадену продукцію, в основному добрива, зловмисники складували на подвір’ї батьків правоохоронця. Загалом спільники встигли вивезти приблизно 20 тонн добрив, а також майже 4 тонни сої. Вартість викраденого оцінюється у понад 500 тис. грн. Фігуранти перепродували товар місцевим мешканцям», – йдеться у повідомленні.

Колишній правоохоронець разом із спільниками викладали добрива із агропідприємства фото ДБР

Правоохоронці затримали колишнього колегу та його спільників під час чергового візиту на підприємство. Затриманим повідомили про підозру за фактом крадіжки майна, вчиненої в умовах воєнного стану, організованою групою (ч. 3 ст. 15 ч. 4, 5 ст. 185 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління ДСНС України в Київській області. За даними слідчих, чиновник організував відчуження державної земельної ділянки та «віддав» її для зведення багатоповерхівки місцевому підприємцю. У подальшому він уклав інвестиційну угоду з місцевим забудовником про зведення 10-ти поверхового житлового будинку із 2-ма наземними паркінгами.