Рада може прийняти закон про імпічмент президента на цьому тижні - Парубій



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Андрій Парубій сайт Верховної Ради

Більше шансів має документ, підготовлений Оксаною Сироїд

В цей четвер, 25 квітня, парламент може розглянути проект закону про президента, в якому буде розділ про імпічмент. Про це сьогодні на брифінгу сказав спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Він нагадав, що в Раді зареєстровано близько 5 законів про імпічмент.

«Але мені подобається системний підхід Оксани Сироїд. Вона пропонує (проект – ред.) закон про президента в цілому, де скоригувати всі неточності у взаємовідносинах між гілками влади. В ньому імпічмент є лише одним з розділів закону», - розповів спікер.

Він сказав, цей законопроект можна буде включити в порядок денний на четвер, якщо документ буде підтриманий комітетом в середу.

«Фактично ми зможемо розпочати роботу над законом в цей четвер. Фактично йдеться про більш комплексний підхід, де імпічмент буде прописаний одним з розділів цього закону. Це може відбутися і в цей четвер», - заявив Парубій.

Нагадаємо, в цей четвер планується прийняття закону про мову, після цього почнуть голосувати блок законопроектів, який накопичився за останні тижні, коли депутати розглядали правки до закону про мову.

Володимир Зеленський заявляв, що в законопроекті про мову «є якісь питання».