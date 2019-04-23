Терміновий імпічмент. Чому Порошенко взявся за закон, який не могли ухвалити 23 роки тема дня

Раптова зацікавленість Порошенка прийняттям закону про імпічмент після п’яти років правління можна пояснити бажанням позбавити опонента Зеленського одного з його козирів Фото: УП

Від піар-битви Порошенка з Зеленським може виграти народ?

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій анонсував: закон про імпічмент президента можуть почати розглядати у парламенті 25 квітня. «Якщо законопроект, який презентують опозиційні сили, буде підтриманий комітетом у середу, то вже в четвер ми можемо пропонувати включити його в порядок денний», - сказав Парубій, однак він не уточнив, про який саме законопроект йдеться.

Наразі у Раді їх зареєстровано півдесятка, але самому Парубію подобається «системний підхід» його заступника Оксани Сироїд. Віце-спікер пропонує закон про президента в цілому, де хоче скоригувати всі неточності, які є у взаємовідносинах між гілками влади, і де імпічмент є одним з розділів.

Нагадаємо, що ще 9 квітня президент Петро Порошенко заявив, що у Верховній раді мають провести обговорення законопроектів про імпічмент президента: «Твердо переконаний, що закон про імпічмент потрібний. Так само як і закон про тимчасові слідчі комісії». Вже наступного дня заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка», наближений до голови держави нардеп Серій Березенко повідомив, що представники БПП увійдуть до робочої групи з розробки законопроекту про імпічмент. За його словами, «заяви президента про необхідність закону назріли після його зустрічі з представниками громадянського суспільства».

Раптова зацікавленість Петра Олексійовича прийняттям закону про імпічмент після п’яти років правління можна пояснити бажанням позбавити свого наступника одного з козирів. Ще на початку лютого Зеленський заявив, що у разі його перемоги на виборах він одразу у числі пріоритетних подасть і законопроект про імпічмент.

Для чого потрібен закон про імпічмент

Наразі у питанні імпічменту президента існує правовий вакуум. «У нас є норма у Конституції, яка передбачає процедуру імпічменту, і немає закону, який цю процедуру описує. Це просто пусте місце», - розказав «Главкому» заступник голови парламентського заступник голови парламентського Комітету з питань правової політики, нардеп з «Народного фронту» Леонід Ємець.

Парламентар також нагадав, що імпічмент - це передбачена Конституцією процедура, яка стосується можливості розслідування злочинів, передбачених Кримінальним кодексом, скоєних президентом. «Імпічмент – це не про те, що президент поганий чи не справляється, або щось не так робить – нічого подібного. Не треба перебільшувати саму ідею імпічменту – це не запобіжник проти поганого президента, лише спосіб притягнення до кримінальної відповідальності», - пояснює Ємець.

Стаття 111 Конституції України

Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Питання про усунення Президента з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради. Для проведення розслідування Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради. За наявності підстав Верховна Рада не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента. Рішення про усунення Президента з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою не менш як трьома чвертями від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним судом і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Політолог Володимир Фесенко нагадав, що законодавчі ініціативи щодо імпічменту періодично з’являлися з часів ухвалення Конституції України у 1996 році. «Це було при всіх президентах, і всі президенти – від Кучми до Порошенка - ветували або блокували подібні ініціатив», - уточнив експерт у коментарі «Главкому».

Фесенко також додав, що за останні роки такі ініціативи з’являлись щороку від різних політичних сил. «Приміром, півтора року тому, коли був гучних рух Саакашвілі проти Порошенка, законопроект про імпічмент запропонував Юрій Дерев’янко (тоді підтримував Саакашвілі, - «Главком»). Зараз просто новий сплеск цих ініціатив. У Порошенка зрозуміли, що програють, і вирішили пропіаритися на цій темі. Тим більше, що Зеленський про це сказав, і їм треба було це нейтралізувати», - пояснює Фесенко.

Хто молодець?

Наразі у Верховній Раді лежать п’ять законопроектів, які стосуються імпічменту:

Законопроект №2220 Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока від 2 квітня 2013 року; Законопроект №1097 Юлії Тимошенко та Андрія Кожем’якіна від 28 листопада 2014 року; Законопроект №7248 Юрія Дерев’янка від 31 жовтня 2017 року; Законопроект №7381 від групи авторів-націоналістів від 7 грудня 2017 року; Законопроект№1097 Євгенія Мураєва від 28 листопада 2014 року.

Втім, не факт, що хоч один з них буде взятий за основу. Раніше заступник голови фракції БПП Сергій Березенко говорив саме про розробку нового законопроекту силами робочої групи. Для чого, здавалося б, якщо вже є напрацьований матеріал?

На думку Ємця, причин може бути дві. «Ті законопроекти, які внесені, не відповідають задуму ініціаторів процесу. Вони всі плюс-мінус однакові і до них можуть бути внесені поправки. Але оскільки пропонується взагалі новий законопроект, то очевидно, що у Порошенка хочуть медійно застовбити першість і розповідати, що ініціатива саме цього автора є провідною», - пояснив депутат..

Втім, політолог Володимир Фесенко вважає, що йдеться не про розробку нового документу «заради прізвищ», а про створення такого варіанту документа, який би задовільнив усі політсили. «Щоб цей законопроект отримав більше шансів на проходження через парламент, треба (лідерам фракцій) все-таки узгодити позиції, взяти один із законопроектів за базовий», - сказав він.

Хто виграє від закону про імпічмент

Тим часом у штабі Зеленського не журяться, що перехоплена чинним президентом ініціатива щодо законопроекту про імпічмент зашкодить переможцю виборів. «Ми чекаємо, коли Андрій Парубій винесе на розгляд питання зняття депутатської недоторканності. Тут немає ніякої монополізації, йдеться лише про те, яким саме буде законопроект про імпічмент. Давайте доживемо, подивимося, що буде далі», - сказав у коментарі «Главкому» головний політичний експерт команди Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

На думку Володимира Фесенка, створення і навіть прийняття законопроекту про імпічмент не стане козирем Порошенка, оскільки, за словами експерта, абсолютна більшість українців підтримує збереження інституту президентства. «Думаю, команда Порошенка швидше робитиме ставку на інше: бути в патріотичній опозиції до Зеленського», - додав він.

Провладний політолог Олександр Палій переконаний, що документ має великі шанси бути швидко затвердженим у парламенті. «Це буде інструмент контролю за президентом, а він у випадку обрання Зеленського, буде об’єктивно слабким».

За словами експертів історія з унормуванням імпічменту нині відкривається вікно можливостей, коли президент, який закінчує працювати на посаді, демонструє політичну волю для ухвалення законопроекту, а наступний президент – Зеленський - не ветуватиме і не блокуватиме його. Принаймні, Порошенко ініціює такий крок сам, а Зеленський раніше обіцяв, що доведе справу з законом про імпічмент до кінця.

Наталія Сокирчук, «Главком»