Порошенко закликав Раду ухвалити закон про імпічмент



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Президент готовий делегувати представників АП для обговорення законопроекту з депутатами

Президент Петро Порошенко вважає, що у Верховній раді мають провести обговорення необхідності законопроектів із імпічменту президента та закону про тимчасові слідчі комісії.

Про це Порошенко заявив у ефірі програми «Свобода слова« на ICTV.

Порошенко заявив, що закон про імпічмент необхідний для відповідальності президента у разі порушення ним Конституції.

«Твердо переконаний, що закон про імпічмент потрібний. Так само як і закон про тимчасові слідчі комісії. Впевнений, у парламенті має відбутися дискусія з цього приводу, і цей закон треба ухвалювати як відповідальність президента у разі порушення ним Конституції, вчинення злочину«, - заявив президент.

Він наголосив, що готовий делегувати представників від Адміністрації президента для обговорення законопроекту з депутатами.

«Я готовий делегувати своїх представників, щоб обговорити і приймати компромісну версію, яка дасть змогу ухвалити цей закон«, - додав він.