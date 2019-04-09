  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко закликав Раду ухвалити закон про імпічмент

    • Розсилка
    Порошенко закликав Раду ухвалити закон про імпічмент

    Президент готовий делегувати представників АП для обговорення законопроекту з депутатами

    Президент Петро Порошенко вважає, що у Верховній раді мають провести обговорення необхідності законопроектів із імпічменту президента та закону про тимчасові слідчі комісії.

    Про це Порошенко заявив у ефірі програми «Свобода слова« на ICTV.

    Порошенко заявив, що закон про імпічмент необхідний для відповідальності президента у разі порушення ним Конституції.

    «Твердо переконаний, що закон про імпічмент потрібний. Так само як і закон про тимчасові слідчі комісії. Впевнений, у парламенті має відбутися дискусія з цього приводу, і цей закон треба ухвалювати як відповідальність президента у разі порушення ним Конституції, вчинення злочину«, - заявив президент.

    Він наголосив, що готовий делегувати представників від Адміністрації президента для обговорення законопроекту з депутатами.

    «Я готовий делегувати своїх представників, щоб обговорити і приймати компромісну версію, яка дасть змогу ухвалити цей закон«, - додав він.

    Петро Порошенко закон політика імпічмент президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ