У Раді створюють робочу групу для розробки закону про імпічмент



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Представники фракції «Блок Петра Порошенка» будуть присутні в тій робочій групі для розробки законопроекту, - нардеп

За словами Березенка, заяви президента про необхідність закону про імпічмент назріли після його зустрічі з представниками громадянського суспільства

Представники парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» будуть членами робочої групи з розробки законопроекту про імпічмент Президенту.

Про це сказав заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Серій Березенко у кулуарах Верховної Ради у вівторок, повідомляє «Укрінформ».

«Розробляємо закон (про імпічмент президенту - ред.). Наші представники фракції «Блок Петра Порошенка» будуть присутні в тій робочій групі для розробки законопроекту», - заявив Березенко.

Він також зазначив, що результати першого туру президентських виборів - це протест громадськості щодо тих речей, які, на думку суспільства, робилися не так впродовж п'яти років. За словами Березенка, заяви президента про необхідність закону про імпічмент назріли особливо після його зустрічі з представниками громадянського суспільства.

«Ці заяви президента, мені здається, в тому числі, назріли і особливо після зустрічі з громадянським суспільством, де вони за закритими дверима відверто обговорювали, що ж саме не влаштовує українське суспільство, громадянське суспільство і, як наслідок, народ України, що ми бачили в голосуванні. Ці питання там піднімалися, і президент робить не просто обіцянки, а робить кроки. Він буде вносити закони, він підписує відповідні кадрові рішення, він рухається по цій траєкторії», - наголосив заступник голови фракції БПП.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 8 квітня заявив, що закон про імпічмент Президенту потрібний і готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.