Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах



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Кандидат повинен зазначити свою несудимість в автобіографії, без надання довідки

Верховна Рада України спростила умови реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах, скасувавши довідки про несудимість для них.

Нардепи ухвалили відповідний законопроєкт №3995.

За документ проголосували 325 нардепів.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що таку довідку надають протягом 30 календарних днів із дня надходження запиту.

«Зазначений строк може суттєво перешкодити кандидатам у депутати на місцевих виборах бути зареєстрованими для участі в місцевих виборах, що, у свою чергу, є обмеженням реалізації пасивного виборчого права», - йдеться в тексті.

У зв’язку з цим даний закон вилучає норму Виборчого кодексу України, що вимагає надання довідки про наявність чи відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах. Кандидат має зазначити свою несудимість в автобіографії, без надання довідки.

Як повідомляв «Главком», кандидати на місцеві вибори зіткнулися з проблемою отримання довідки про несудимість. В останні дні ціни на цю загалом безкоштовну послугу «злетіли» до 500-600-800 гривень за штуку.

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