Майже половина партій проігнорували місцеві вибори



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25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори

Значна кількість партій існує лише на папері

Майже половина із зареєстрованих в Україні політичних партій проігнорували місцеві вибори. Всього про участь у виборах заявили 194 політичні партії. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

Всього в Україні станом на 1 січня 2020 року було зареєстровано 349 політичних партій. Таким чином майже половина партій проігнорували вибори, зазначив Комітет виборців України.

Про участь в попередніх місцевих виборах 2015 року заявили 140 політичних партій, що майже на півсотні партій менше, ніж на виборах 2020 року.

Особливістю місцевих виборів 2020 року є участь у виборах значної кількості так званих регіональних політичних партій. Тобто, політичних сил, які висувають кандидатів лише в межах окремих областей, районів чи навіть міст. Зокрема, про участь у виборах заявили такі партії як «Рівне разом», «Херсонці», «Блок Кернеса – успішний Харків», «Партія чернівчан», «Березанська громада», «Біла Церква разом», ВО «Черкащани», «Партія вінничан», «Патріоти Волині», «Рідне Закарпаття», «Миколаївці», «Команда Дніпра» та ін.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив: «Кількість партій, які заявили про участь в місцевих виборах, є значно нижчою, ніж кількість офіційно зареєстрованих партій. Основна причина цього – фіктивність значної кількості політичних партій, які існують лише на папері, однак участі у виборчих процесах фактично не беруть. Це стосується як загальнонаціонального рівня, так і рівня місцевих рад».

Кошель додав, що також «потрібно враховувати той факт, що не всі з тих партій, які заявили про участь в місцевих виборах, реально активно висуватимуть кандидатів». «Традиційно частина політичних партій беруть участь у виборах лише для того, щоб отримати місця у виборчих комісіях і пізніше «перепродати» їх на користь більш відомих політичних сил», - сказав він.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив правила голосування на місцевих виборах під час карантину.

15 вересня розпочався процес офіційного висування кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільського, селищного, міського голів.