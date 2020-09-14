Довідка про несудимість. Кандидати на місцевих виборах скаржаться на спроби заробити на них



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Кандидати в депутати та мери мають подавати довідку про несудимість

Безкоштовну довідку про несудимість кандидати можуть зробити за гроші

Кандидати на місцеві вибори зіткнулися з проблемою отримання довідки про несудимість.

Про це повідомила кандидат від партії «Голос» в Ірпінській об'єднаній територіальній громаді Михайлина Скорик-Шкарівська на своїй сторінці у Facebook.

За словами, безкоштовна довідка, яку вона замовила 4 вересня, 10-й день має статус «на обробці». «Відповідно до Виборчого кодексу, кожен кандидат має подати такі довідки, отримані в проміжок з 5 по 15 вересня. Залишається одна доба», - зазначила Скорик.

Вона також повідомила, що «ціни на цю загалом безкоштовну послугу в останню добу «злетіли» до 500-600-800 гривень за штуку».

Отже, більшість кандидатів змушені були робити довідки за гроші.

Скорик звертає увагу спостерігачів на виборах: «Насправді це серйозно обмежує людей в праві обиратися та бути обраним, бо через відсутність довідки позлітає купа кандидатів...».

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