В Україні почалася реєстрація кандидатів на місцеві вибори



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Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів триватиме до 24 вересня включно

У вівторок, 15 вересня, розпочинається процес офіційного висування кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільського, селищного, міського голів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Згідно з планом, висування кандидатів у депутати, кандидатів на посади сільського, селищного, міського голів розпочинається за 40 днів до дня голосування та закінчується за 30 днів до нього, а саме – з 15 до 24 вересня включно.

Прийняти рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) або про відмову в реєстрації ТВК має не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію та доданих до неї необхідних документів.

Передвиборчу агітацію кандидат (кандидати) може проводити з наступного дня після прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про його реєстрацію.

Як повідомлялося, 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею місцеві вибори відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив правила голосування на місцевих виборах під час карантину.

Як повідомлялося, на Київщині зафіксовано аномальну кількість охочих змінити виборчу адресу.

Також в Україні виборчу адресу змінили 1,6% людей з тих, хто міг би це зробити.



