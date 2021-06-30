  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Рада створила спецкомісію з питань захисту прав інвесторів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рада створила спецкомісію з питань захисту прав інвесторів - Рада створила спецкомісію з питань захисту прав інвесторів
    Рада створила спецкомісію з питань захисту прав інвесторів
    Фото з відкритих джерел

    До складу Тимчасової спецкомісії увійшли 13 народних депутатів

    Верховна Рада України підтримала створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань захисту прав інвесторів.

    За відповідний проєкт постанови № 5659 проголосували 312 народних обранців.

    Цим документом утворено Тимчасову спецкомісію ВР з питань захисту прав інвесторів та визначено її основними завданнями:

    • підготовку та внесення на розгляд до ВР законодавчих ініціатив «щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції»;
    • забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);
    • здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами «для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій»;
    • збір та аналіз інформації для проведення парламентських слухань щодо випадків порушення прав бізнесу судовою владою, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади України, в тому числі правоохоронними органами.

    До складу Тимчасової спецкомісії увійшли 13 народних депутатів. Головою комісії обрано Галину Янченко («Слуга народу»).

    Строк діяльності Тимчасової спецкомісії становить один рік з дня її утворення.

    Звіт комісії про виконану роботу планується заслухати на пленарному засіданні ВР не пізніше шестимісячного терміну з дня її утворення.

    До слова, ініціатива Кабінету міністрів щодо запровадження акцизного збору на виробництво зеленої електроенергії знищує свою історію успіху Україні у розвитку цієї галузі та примушує іноземних інвесторів скаржитися на незаконну політику держави в посольства.

    Теги: Верховна Рада інвестиції самоврядування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада створила спецкомісію з питань захисту прав інвесторів