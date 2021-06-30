Рада створила спецкомісію з питань захисту прав інвесторів

До складу Тимчасової спецкомісії увійшли 13 народних депутатів

Верховна Рада України підтримала створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань захисту прав інвесторів.

За відповідний проєкт постанови № 5659 проголосували 312 народних обранців.

Цим документом утворено Тимчасову спецкомісію ВР з питань захисту прав інвесторів та визначено її основними завданнями:

підготовку та внесення на розгляд до ВР законодавчих ініціатив «щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції»;

забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);

здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами «для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій»;

збір та аналіз інформації для проведення парламентських слухань щодо випадків порушення прав бізнесу судовою владою, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади України, в тому числі правоохоронними органами.

До складу Тимчасової спецкомісії увійшли 13 народних депутатів. Головою комісії обрано Галину Янченко («Слуга народу»).

Строк діяльності Тимчасової спецкомісії становить один рік з дня її утворення.

Звіт комісії про виконану роботу планується заслухати на пленарному засіданні ВР не пізніше шестимісячного терміну з дня її утворення.

До слова, ініціатива Кабінету міністрів щодо запровадження акцизного збору на виробництво зеленої електроенергії знищує свою історію успіху Україні у розвитку цієї галузі та примушує іноземних інвесторів скаржитися на незаконну політику держави в посольства.