Нардепи ухвалили закон про збільшення пенсій: кому і на скільки перерахують виплати

Пенсії чорнобильцям зростуть до 16 тисяч грн вже з 2022 року

Депутати доручили голові Верховної Ради невідкладно підписати законодавчий акт про збільшення виплат

Верховна Рада 29 червня ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (№4555). За відповідний документ проголосували 297 народних депутатів.

Нардепи також підтримали 293 голосами пропозицію доручити голові Верховної Ради Дмитру Разумкову невідкладно підписати відповідний законодавчий акт.

Так, згідно із законом, в усіх випадках розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими, ніж 6 000 грн для І групи інвалідності; 4 800 грн для ІІ групи; 3 700 грн для ІІІ групи; 3 700 грн для дітей з інвалідністю.

Зазначається, що розміри пенсії, починаючи з 2022 року, щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Встановлюється, що визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії здійснюється відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У разі обчислення пенсії за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.

Так, якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення менше 12 місяців, – заробітна плата визначається шляхом поділу загальної суми заробітної плати за календарні місяці роботи на кількість зазначених місяців; не менше 30 календарних днів у двох місяцях – визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи; менше місяця – визначається за відповідний календарний місяць з додаванням до заробітної плати (доходу) на основній роботі.

Крім цього, для обчислення пенсії з інвалідності особам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, особи, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата (дохід) визначається виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Водночас при обчисленні пенсії з інвалідності особам із числа військовослужбовців, у тому числі військовозобов’язаних, призваних на військові збори, які брали безпосередньо участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт під час проходження військової служби (військових зборів), внаслідок чого стали особами з інвалідністю, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, заробітна плата визначається виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Окрім того, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватися інші пільги та компенсації, передбачені законодавством.

Починаючи з 2022 року, щороку щомісячна допомога до пенсії збільшується з 1 березня, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.

Призначення та виплата пенсій, передбачених цим законом, і щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи провадяться територіальними органами Пенсійного фонду України.

До слова, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.

Джерело: Укрінформ