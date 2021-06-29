Зеленський поділився «добрими новинами» з Верховної Ради

Президент радіє прийняттю двох законів

Президент Володимир Зеленський задоволений, що Верховна Рада 29 червня ухвалила законопроєкт 3711-Д про введення міжнародного контролю у процес формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та закон про відповідальність за брехню в деклараціях.

«Ми обіцяли людям відновлення й подальше панування справедливості. Ми робимо це за допомогою різних інструментів щодня. І сьогодні маємо добрі новини з Верховної Ради України, яка надала сили одному з головних інструментів для забезпечення справедливості – судовій системі», – написав Зеленський у Telegram.

Він додав, що нарешті ухвалено законопроект для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Сподіваюся, що нікому не вдалося сховати в законопроєкті юридичні «міни» чи спотворити його зміст «поправковим спамом». ВККС має бути й буде сформована так, щоб у її членів не було жодних «зобов'язань» чи «зв'язків» з так званою суддівською мафією», – зазначив глава держави.

За словами президента, не всім в Україні подобається ідея залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС.

«Це означає лише одне – вони проти реальної судової реформи в Україні.

Вони бояться, що судова реформа стане справді реформою, а не імітацією, як було неодноразово протягом останніх 30 років. І це корисний страх. Ті, хто перетворював судову систему на приватну комерційну корпорацію, мають змиритись і запам'ятати: ваш час закінчився у 2019 році. Ми продовжуємо прибирати всі залишки старої системи з життя України», – написав Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський привітав схвалення з його поправками закону про відповідальність за брехню в деклараціях.

«На посадовців і депутатів, які спробують приховати свої активи, очікує позбавлення волі. І це справедливо, адже той, хто обманув громадян України, повинен не платити символічний штраф, а мати достатньо часу за ґратами, щоб добре обдумати свою поведінку. Систему реальної відповідальності багато хто намагався «збити» і зламати. Зламали тільки власні зуби. А ми разом із суспільством можемо посміхнутись на всі 32, бо справедливості в Україні – бути!», – зазначив він.

Зеленський додав, що йому найскоріше хочеться підписати прийняті Радою закони.

Нагадаємо, Верховна Рада України 29 червня ухвалила закон №3711-д, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та запускає судову реформу в Україні.

До слова, більшість українців не вірять у справедливість суду, – соцопитування.

США та ЄС вже похвалили Україну за прийняття закону для запуску судової реформи

Також Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації, врахувавши пропозиції президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.