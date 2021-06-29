Рада скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію

Згідно з чинним українським законодавством громадян, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, штрафують

Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ

Верховна Рада України скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію. Парламент схвалив відповідний законопроєкт № 5478.

За результатами голосування законопроєкт 290 голосами прийнято за основу і 292 голосами – в цілому.

Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.

У пояснювальній записці наголошується, що в умовах закриття або обмеженого функціонування КПВВ через дії окупаційної влади українці позбавлені можливості законно виїхати з тимчасово окупованих територій України.

«Законом встановлено, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, на період дії карантину, або на час блокування діяльності контрольних пунктів в’їзду-виїзду, не застосовуються адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, визначених Кабінетом Міністрів України», – зазначається в законі.

Відповідну зміну внесено до Розділу II «Прикінцеві положення« Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19-19)», доповнивши його пунктом 41.

Відзначимо, що наразі таке порушення карається штрафом від 1,7 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень. Ті ж дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було штрафували за виїзд з ОРДЛО через РФ, тягнуть за собою штраф від 5,1 тисячі до 8,5 тисячі гривень.

На початку травня повідомлялося, що із семи КПВВ на Донбасі працює лише один.

Додамо, що на Донбасі з 2019 року в 27 разів зменшилася кількість переходів через контрольні пункти в'їзду-виїзду. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, фактично люди не можуть з'їздити на підконтрольну територію України навіть, щоб отримати свою пенсію.