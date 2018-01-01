Рада внесла правки в закон про реінтеграцію Донбасу

Парубій має намір публічно підписати закон про реінтеграцію Донбасу

Верховна Рада України внесла правки в закон про реінтеграцію Донбасу №7163, якими усунула неузгодженості у питанні щодо продовження дії військово-цивільних адміністрацій в Донецькій та Луганській областях. Відповідне рішення парламент ухвалив 228 голосами. Після внесення правок у закон голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що має намір



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Парубій має намір публічно підписати закон про реінтеграцію Донбасу

Верховна Рада України внесла правки в закон про реінтеграцію Донбасу №7163, якими усунула неузгодженості у питанні щодо продовження дії військово-цивільних адміністрацій в Донецькій та Луганській областях.

Відповідне рішення парламент ухвалив 228 голосами.

Після внесення правок у закон голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що має намір публічно підписати його на сьогоднішньому засіданні парламенту, якщо його встигнуть підготувати.

«Якщо ми встигнемо, щоб я міг публічно його сьогодні підписати, зараз, під час засідання Верховної Ради України», - зазначив спікер.

Водночас він доручив Апарату ВР «підготувати максимально швидко законопроект».

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.

19 січня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Авторами законопроекту є народні депутати від Опозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Михайло Папієв. Таким чином голова ВР Андрій Парубій не зміг підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.

6 лютого парламент відхилив цей проект.

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