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    Рада внесла правки в закон про реінтеграцію Донбасу

    Парубій має намір публічно підписати закон про реінтеграцію Донбасу
    Верховна Рада України внесла правки в закон про реінтеграцію Донбасу №7163, якими усунула неузгодженості у питанні щодо продовження дії військово-цивільних адміністрацій в Донецькій та Луганській областях. Відповідне рішення парламент ухвалив 228 голосами. Після внесення правок у закон голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що має намір
    • Сьогодні, 17:21
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    Парубій має намір публічно підписати закон про реінтеграцію Донбасу

    Верховна Рада України внесла правки в закон про реінтеграцію Донбасу №7163, якими усунула неузгодженості у питанні щодо продовження дії військово-цивільних адміністрацій в Донецькій та Луганській областях.

    Відповідне рішення парламент ухвалив 228 голосами.

    Після внесення правок у закон голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що має намір публічно підписати його на сьогоднішньому засіданні парламенту, якщо його встигнуть підготувати.

     «Якщо ми встигнемо, щоб я міг публічно його сьогодні підписати, зараз, під час засідання Верховної Ради України», - зазначив спікер.

    Водночас він доручив Апарату ВР «підготувати максимально швидко законопроект».

    Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

    Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

    МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.

    19 січня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Авторами законопроекту є народні депутати від Опозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Михайло Папієв. Таким чином голова ВР Андрій Парубій не зміг підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.

    6 лютого парламент відхилив цей проект.

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