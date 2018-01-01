Нардепи розблокували підписання законопроекту про реінтеграцію Донбасу

За відхилення законопроекту проголосували лише 37 депутатів

Парламент відхилив проект постанови №7163-П про скасування результатів голосування за закон щодо реінтеграції Донбасу. За відхилення законопроекту проголосували лише 37 депутатів. За словами очільника Верховної Ради Андрія Парубія, це відкриває шлях до підписання законопроекту про деокупацію Донбасу. Як повідомлялося, 19 січня закрилася



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За відхилення законопроекту проголосували лише 37 депутатів

Парламент відхилив проект постанови №7163-П про скасування результатів голосування за закон щодо реінтеграції Донбасу.

За відхилення законопроекту проголосували лише 37 депутатів.

За словами очільника Верховної Ради Андрія Парубія, це відкриває шлях до підписання законопроекту про деокупацію Донбасу.

Як повідомлялося, 19 січня закрилася сьома сесія парламенту сьомого скликання. Наступна сесія Ради розпочнеться 6 лютого 2018 року.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.

19 січня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Авторами законопроекту є народні депутати від Опозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Михайло Папієв. Таким чином голова ВР Андрій Парубій не зміг підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.

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