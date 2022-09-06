Рада встановила адміністративну відповідальність за цькування на роботі

Штраф за повторний мобінг від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів

Цькування тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

В Україні встановлюється адміністративна відповідальність за мобінг (цькування на роботі – ред.). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідний законопроєкт в першому читанні сьогодні проголосували народні депутати Верховної Ради.

«Йдеться про цькування працівників на їх робочому місці з боку колег, підлеглих чи керівництва. Зокрема, вчинення мобінгу (цькування) тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин», – пояснив парламентар.

Гончаренко також зазначив, що діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Мобінг (знущання, від англ. mob – юрба) – систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення.

Також сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада проголосувала за заборону використання у будівництві азбесту.