Рада встановила адміністративну відповідальність за цькування на роботі
Цькування тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
В Україні встановлюється адміністративна відповідальність за мобінг (цькування на роботі – ред.). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Відповідний законопроєкт в першому читанні сьогодні проголосували народні депутати Верховної Ради.
«Йдеться про цькування працівників на їх робочому місці з боку колег, підлеглих чи керівництва. Зокрема, вчинення мобінгу (цькування) тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин», – пояснив парламентар.
Гончаренко також зазначив, що діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Також сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада проголосувала за заборону використання у будівництві азбесту.
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