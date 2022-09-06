Рада заборонила небезпечний будматеріал

Законопроєкт № 4142 забороняє використовувати канцерогенний матеріал

Сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада проголосувала за заборону використання у будівництві азбесту. Про це повідомила народна депутатка Олена Шуляк.

«Шкідливого та небезпечного азбесту у будівництві більше не буде! Ми заборонили використовувати цей канцерогенний матеріал законопроєктом № 4142, сьогодні ми ухвалили його в цілому», – зазначила Шуляк.

Що забороняє законопроект:

використовувати азбест;

заборону на використання виробів та матеріалів з його вмістом.

«Нарешті ми позбудемося небезпечного для здоров’я радянського будівельного спадку та замінимо його на сучасні будматеріали, які збережуть здоров’я і будівельників, і мешканців новобудов», – додала нардепка.

Нагадаємо, також сьогодні Рада заборонила транслювати засідання під час воєнного стану.