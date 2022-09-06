Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада заборонила транслювати засідання під час воєнного стану

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада заборонила транслювати засідання під час воєнного стану
Телеканал «Рада» може показувати все, окрім засідань Верховної Ради
фото з відкритих джерел

Рішення підтримав – 241 народний депутат

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за заборону транслювати свої засідання під час воєнного стану.  Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення підтримав – 241 народний депутат.

«Фактично тепер телеканал «Рада» може показувати все, окрім засідань Верховної Ради. Провели цей законопроєкт тільки завдяки голосам з ОПЗЖ. Напевно саме тому ОПЗЖ не виводять з Ради, щоб використовувати їх голоси», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, 15 серпня депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів, до 23 листопада. 

Теги: Верховна Рада депутат телебачення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За законопроєкт «Про медіа» віддали свої голоси 233 народні депутати
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт «Про медіа»
30 серпня, 15:16
Володимир Зеленський отримав від Гітанаса Наусєди найвищу нагороду Литви – орден Вітаутаса Великого
Тарифи, мобілізація, бомбосховища. Що ухвалила Верховна Рада цього тижня
29 липня, 19:20
Додаткові кошти для оплати праці народних депутатів не виділяли ані з Держбюджету, ані з допомоги міжнародних партнерів
Депутати підвищили собі зарплату. Верховна Рада відреагувала на скандал
23 липня, 14:48

Політика

Рада встановила адміністративну відповідальність за цькування на роботі
Рада встановила адміністративну відповідальність за цькування на роботі
Скандал у комітеті. «Слуга» Клочко просунув законопроєкт, що може вбити незалежність НАБУ 
Скандал у комітеті. «Слуга» Клочко просунув законопроєкт, що може вбити незалежність НАБУ 
Рада заборонила небезпечний будматеріал
Рада заборонила небезпечний будматеріал
Рада заборонила транслювати засідання під час воєнного стану
Рада заборонила транслювати засідання під час воєнного стану
Пєсков анонсував поїздку Путіна на Донбас
Пєсков анонсував поїздку Путіна на Донбас
Банкова оприлюднила список дзвінків, які зробив Зеленський відразу після вторгнення
Банкова оприлюднила список дзвінків, які зробив Зеленський відразу після вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
У кількох областях прогриміли вибухи
80K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
80K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
65K
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
48K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
37K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях

Новини

Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
Сьогодні, 16:10
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух (фото)
Сьогодні, 15:07
Щасливчик та невдаха: як прикордонник полонив командира авіації рашистів (фото)
Сьогодні, 14:50
Порошенко з волонтерами за пів року допоміг ЗСУ на $46 млн
Сьогодні, 13:39
Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 07:17
П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту