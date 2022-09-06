Рада заборонила транслювати засідання під час воєнного стану

Рішення підтримав – 241 народний депутат

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за заборону транслювати свої засідання під час воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення підтримав – 241 народний депутат.

«Фактично тепер телеканал «Рада» може показувати все, окрім засідань Верховної Ради. Провели цей законопроєкт тільки завдяки голосам з ОПЗЖ. Напевно саме тому ОПЗЖ не виводять з Ради, щоб використовувати їх голоси», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, 15 серпня депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів, до 23 листопада.