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Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
Адвокат Маселко та кандидата юридичних наук Мароз стали новообраними членами ВРП
фото з відкритих джерел

На дві посади претендували четверо кандидатів

Верховна Рада 15 серпня обрала членами Вищої ради правосуддя адвоката Романа Маселка та кандидата юридичних наук Миколу Мороза. Про це пише «Української правда» з посиланням на співрозмовника у фракції «Слуга народу». 

На дві посади у ВРП за квотою парламенту претендували четверо кандидатів.  

Раніше про таку можливість писав нардеп Ярослав Железняк.

Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя фото 1

Роман Маселко народився у Львові, в 2001 році закінчив юридичний факультет ЛНУ імені Франка. У 2012-му – отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. У часи Революції Гідності був адвокатом близько двох десятків автомайданівців, яких переслідували за поїздку до Межигір'я в грудні 2013 року. Працював безкоштовно. Збирав і систематизував докази масштабної фальсифікації рапортів ДАІ, на підставі яких автомайданівців притягували до відповідальності.

Після закінчення Революції Маселко домагався дисциплінарної та кримінальної відповідальності причетних працівників ДАІ та суддів. Брав активну участь у розробці судової реформи. З 2015 року Роман Маселко – року член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (з 2017-го – голова Ради). Член Громадської ради доброчесності та експерт Реанімаційного пакету реформ.

За 8 років він ініціював більше 400 дисциплінарних справ проти суддів і вже добився звільнення 60 з них.

Микола Мороз – доцент, кандидат юридичних наук, НЮУ ім. Ярослава Мудрого (кафедра цивільного права). З 2004 по 2007 роки працював виконавчим директором ТОВ «Норма-Харків». Був помічником народного депутата Косінова Станіслава Анатолійовича (2002-2006). У цей же час він очолював благодійний фонд «Харківські правові ініціативи», який згодом змінив назву на БФ «Фонд Станіслава Косінова». Сам Косінов у 2020 році був обраний до Харківської облради від «Блоку Кернеса – Успішнний Харків». 

Нагадаємо, 22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження. Причиною у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду. 

27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих в лютому. 23 липня президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс. 

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Теги: Вища рада правосуддя Верховна Рада

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