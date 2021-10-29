Опальна Повалій поскаржилася на «цькування» в Україні

Повалій: «Я у своїй країні, а мені некомфортно»

Опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в Росію, приїхала до Києва та дала перше інтерв'ю за сім років мовчання. Співачка з'явилася на телеканалі «Інтер».

Вона розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та змушена заробляти гроші за кордоном.

«Коли ми виїжджали працювати, а ми були змушені працювати, і проблеми стали з виїздом, і люди скоса дивилися на кордоні – всіх же налаштували, що я ворог... І якось було мені некомфортно, ніде некомфортно, ні в аеропорту, ні в літаку. Ось я у своїй країні, а мені некомфортно», – сказала Повалій.

Також вона запевнила, що з 2014 року нікуди не виїжджає та живе в Україні з мамою.

Чоловік виконавиці Ігор Ліхута щиро не розуміє, за що на неї «ополчилися» українці та чому її не люблять на батьківщині.

«Стан роздвоєності, що живемо ми тут, в Україні, а працювати змушені їздити за кордон – це дуже виснажливо, особливо для жінки. Це завдає великого навантаження на нерви. І тільки пісні, тільки сім'я, тільки творчість допомагали вистояти. Тая, звичайно, дуже сильна людина», – зазначив Ліхута.

Чоловік опальної зірки вважає, що претензії до дружини – безпідставні.

«Це незаслужено, що ти нічого поганого не зробив, жодного закону країни не порушив, жодного поганого слова про свою Батьківщину в ефірах жодного телеканалу, жодної радіостанції не сказав, так які до тебе можуть бути претензії? Чому у тебе заборона на професію у себе вдома, в Україні?», – дивується Ліхута.

Як раніше повідомлялося, у червні Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

Також, чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

Нагадаємо, влітку 2019 року Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт «Сьогодні і назавжди» в Національному палаці мистецтв «Україна», який планувався на 10 грудня.

Натомість на той момент генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський заявив, що реклама та реалізація квитків на концерт співачки Таїсії Повалій є заздалегідь спланованою провокацією проти концертно-мистецької установи з метою її дискредитації.

Згодом Недзельський підтвердив, що концерту Повалій у Києві не буде.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

Нагадаємо, український співак та фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук запропонував обкласти податком у 80% вітчизняних артистів, які виступають у Росії у розпал війни на Донбасі, та віддавати отримані таким чином кошти на потреби армії.