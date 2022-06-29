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    Політика

    Радник Єрмака потролив Путіна через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

    Подоляк посміявся над Путіним через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО - Радник Єрмака потролив Путіна через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
    Подоляк посміявся над Путіним через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
    фото з відкритих джерел

    Через війну проти України НАТО тепер «увійде в передмістя Петербурга»

    Президент Росії Володимир Путін переграв сам себе. Почав війну проти України, щоб нібито не допустити до кордонів НАТО. Однак після позитивного рішення Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції наблизив ці кордони сам. Про це в Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    Він зазначив, що через війну проти України НАТО тепер «увійде в передмістя Петербурга» – рідного міста президента Росії.

    «Є рішення щодо Швеції та Фінляндії. «Не дамо НАТО підійти до наших кордонів», – волали в Москві, починаючи війну. Тепер Альянс заходить у передмістя Петербурга – рідного міста Путіна. Все йде за планом, чи не так? Намагаючись усіх «переграти», головне не обіграти самого себе…», – написав Подоляк.

    Нагадаємо, вчора на полях саміту НАТО Туреччина підтримала вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний альянс. Конкретні кроки будуть обговорюватися протягом двох днів.

    Теги: Туреччина росія окупанти НАТО війна путін Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Радник Єрмака потролив Путіна через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО