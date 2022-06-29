Львівщина готується до нападу Білорусі

На Львівщині зводяться додаткові інженерні та оборонні мережі

Львівська область готується до ймовірного нападу з боку Білорусі. Для цього на Львівщині зводяться додаткові інженерні та оборонні мережі. Про це під час брифінгу розповів перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик.

Посадовець зазначив, що жителям Львівщини потрібно бути готовими до посилення ракетних та авіаційних ударів з боку Білорусі. Також поки нікуди не зник ризик повномасштабного вторгнення білоруської армії, а тому на Львівщині зводять додаткові інженерні та оборонні мережі.

«Наші завдання дуже прості, але вимагають кропіткої роботи. Передусім, це злагодження всіх сил і засобів, як правоохоронного блоку, так і військових, щодо координації планів відсічі агресії з білорусі. Також це налагодження взаємодії з сусідніми областями, зокрема, з Волинською областю в частині скоординованих дій», – розповів Андрій Годик.

За його словами, підготовка також триває шляхом спорудження на Львівщині додаткових оборонних та інженерних мереж.

«Ми готові до всього. І наше завдання бути готовими до всього. Але, передусім, треба бути готовими до посилення ракетних та авіаударів з північного напряму», – заявив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.