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    Політика

    Зеленський відреагував на інцидент з представником РФ в ООН

    Зеленський: весь світ знає, що РФ вбиває невинних людей в Україні - Зеленський відреагував на інцидент з представником РФ в ООН
    Зеленський: весь світ знає, що РФ вбиває невинних людей в Україні
    фото: Офіс президента

    Росія цинічно вшанувала пам'ять вбитих українців під час Радбезу ООН, зазначив глава держави

    Рада безпеки ООН, 28 червня, вшанувала памʼять усіх українців, вбитих окупантами. Члени російської делегації теж вирішили встати. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

    Український лідер розповів, що, перш ніж встати, члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх у залі Радбезу.

    «Рада безпеки ООН стоячи вшанувала памʼять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати – просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

    Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський відреагував на інцидент з представником РФ в ООН