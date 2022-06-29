  1. Головна
  2. Новини
  3. Шість країн Радбезу ООН та Україна представили спільну заяву
рус
    Новини

    Шість країн Радбезу ООН та Україна представили спільну заяву

    Країни Радбезу ООН&nbsp;вимагають негайного припинення військових дій РФ проти України - Шість країн Радбезу ООН та Україна представили спільну заяву
    Країни Радбезу ООН вимагають негайного припинення військових дій РФ проти України
    фото: AlMissionUN

    Країни засудили активізацію російських ракетних ударів по території України

    Шість країн Ради Безпеки ООН та Україна представили спільну заяву щодо засудження російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі в торговельному центрі Кременчука. Текст документа представило Постійне представництво Албанії при ООН.

    «Ми, члени Ради Безпеки, а саме Франція, Ірландія, Норвегія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати й Албанія, до яких приєдналася Україна, підтверджуємо нашу повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у спільній заяві.

    Каїни засудили активізацію російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, в період 25–27 червня 2022 року.

    «Ми найрішучішим чином засуджуємо вбивство мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема удару по переповненому торговельному центру в Кременчуці Полтавської області України. Ця атака була кричущим нападом на цивільну інфраструктуру й цивільне населення», – зазначили члени Радбезу ООН.

    Йдеться про порушення Міжнародного гуманітарного права та закликали до виконання Женевської конвенції 1949 року.

    «Ми вимагаємо негайного припинення військових дій Російської Федерації проти України, усіх нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також повного й негайного виведення російських сил і військової техніки від міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України», – резюмують у заяві.

    Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

    Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.

    Теги: росія окупанти ООН війна Франція Ірландія Норвегія Україна окупація Албанія #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шість країн Радбезу ООН та Україна представили спільну заяву