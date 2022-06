Шість країн Радбезу ООН та Україна представили спільну заяву

Шість країн Ради Безпеки ООН та Україна представили спільну заяву щодо засудження російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі в торговельному центрі Кременчука. Текст документа представило Постійне представництво Албанії при ООН.

«Ми, члени Ради Безпеки, а саме Франція, Ірландія, Норвегія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати й Албанія, до яких приєдналася Україна, підтверджуємо нашу повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у спільній заяві.

Каїни засудили активізацію російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, в період 25–27 червня 2022 року.

«Ми найрішучішим чином засуджуємо вбивство мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема удару по переповненому торговельному центру в Кременчуці Полтавської області України. Ця атака була кричущим нападом на цивільну інфраструктуру й цивільне населення», – зазначили члени Радбезу ООН.

Йдеться про порушення Міжнародного гуманітарного права та закликали до виконання Женевської конвенції 1949 року.

«Ми вимагаємо негайного припинення військових дій Російської Федерації проти України, усіх нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також повного й негайного виведення російських сил і військової техніки від міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України», – резюмують у заяві.

