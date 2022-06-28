Туреччина зніме вето на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Туреччина підтримає членство Фінляндії та Швеції в НАТО

Фінляндія, Швеція та Туреччина зобов’язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеки один одного

Канцелярія президента Фінляндії Саулі Ніїністе повідомила, що Туреччина на саміті в Мадриді цього тижня вирішила підтримати членство Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це повідомляє пресслужба канцелярії фінського президента.

Сторони підписали меморандум напередодні саміту лідерів країн Альянсу у Мадриді, повідомили у президента Фінляндії. Церемонія підписання відбулася одразу після переговорів за участю президента Туреччини Таїпа Ердогана. З турецької сторони документ підписав глава МЗС Мевлют Чавушоглу.

«Відбулася церемонія підписання угоди між Туреччиною, Швецією та Фінляндією та прес-конференція генсека НАТО», – зазначила пресслужба.

Швеція та Фінляндія співпрацюватимуть з Туреччиною у боротьбі з тероризмом, зазначили у канцелярії турецького лідера Реджепа Ердогана.

Як заявив лідер Фінляндії, він радий завершити турецький етап на шляху до членства в альянсі.

Детальні кроки щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО будуть узгоджені протягом наступних двох днів.

Як відомо, Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина загрожує накласти вето. 28 червня у Мадриді розпочинається саміт НАТО, де очікуються спроби переконати Туреччину змінити своє рішення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з прем'єркою Швеції Магдаленою Андерссон, президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина відхилила пропозицію НАТО щодо участі в тристоронніх перемовинах зі Швецією і Фінляндією для обговорення вступу останніх до Альянсу.

Туреччина хотіла отримати письмові гарантії від Фінляндії та Швеції перед тим, як погодиться на їх вступ до НАТО. Анкара вимагає «припинити підтримувати терористів».

Крім того, ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції є скасування санкцій на постачання продукції оборонної промисловості до країни.