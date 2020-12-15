Радник Зеленського змушував голів ОДА блокувати реєстрацію громад ПЦУ – митрополит Іоан

До релігійної війни Московська Церква активно залучає місцевих чиновників – не без допомоги свого високопоставленого лобіста Сергія Трофімова, зазначив керівник Черкаської єпархії ПЦУ

У Черкаській області триває масштабна релігійна війна, яку розпочала РПЦ в Україні (УПЦ МП) проти громад, що висловили бажання перейти до ПЦУ.

До цієї війни Московська Церква активно залучає місцевих чиновників – не без допомоги свого високопоставленого лобіста Сергія Трофімова, колишнього заступника голови ОП, а тепер радника президента.

Про це Релігійній правді розповів митрополит Іоан, керівник Черкаської єпархії ПЦУ.

Загалом в області налічується вісім громад, які досі не можуть перереєструватися у Православній Церкві України. І ще низка громад чекають на вирішення конфлікту із владою, щоб почати процес переходу.

Нещодавно у ЗМІ потрапила історія громади села Бужанка, яку спочатку зареєстрували, а потім передумали і тепер тягають парафіян по судах. Решту громад, на відміну від Бужанки, навіть не починали реєструвати, пояснюючи це «вимогами статуту УПЦ МП».

«Документи громад не приймають, відсилають назад, бо за статутом МП органи ОДА вимагають, щоб було благословення їхнього керуючого архієрея. Уявіть собі, який це абсурд! Який архієрей МП дасть благословення, щоб парафія від нього перейшла до ПЦУ? Для ОДА закон про свободу совісті вже не є керівним. А взяли у керівництво статут Московської Церкви», – розповів митрополит Іоан.

Владика пояснив, що чиновники не самостійно зважилися на порушення закону України.

«У нас є інсайдерська інформація, що тиск на голів обладміністрацій чинився з боку Офісу президента, зокрема пана Трофімова. Крім того, він займався питанням посадових осіб, які працюють в цій царині при губернаторі, тобто особисто курував питання, хто там сидить у відділі чи в управлінні з питань релігії. Тому й у нас теж особа, яка відповідальна за ці питання, безпосередньо пов’язана з цим колом осіб з Офісу президента», – поділився архієрей.

За час релігійного конфлікту в Черкаській ОДА змінилося вже три голови. Митрополит Іоан розповів, що зустрічався з першим призначеним очільником ОДА Ігорем Шевченком, з яким обговорив його ставлення до переходу громади в Бужанці.

«Він пообіцяв, що буде все робити протокольно, за законом, не перешкоджатиме тим, хто захоче переходити, хоча й зізнався, що сам є парафіянином УПЦ МП. І він дійсно поставив підпис на паперах про перехід Бужанки. Але ця інформація дуже швидко дійшла до ОП. Ясно, що не від нього, а від тих осіб, які виконували вказівки з ОП. У нас є такий пан Суховий. Я вважаю, що це від нього пішла доповідь в ОП, і звідти одразу був зроблений відповідний тиск на Шевченка. І він одразу ж взяв і відкликав свій підпис під розпорядженням», – розповів архієрей ПЦУ.

Митрополит пояснив, що Микола Суховий – це місцевий клерк, який був в ОДА і за Шевченка, і за його наступника Романа Боднара, і залишився за нинішнього голови Сергія Сергійчука.

«Після переміщення Трофімова на посаду радника президента, мені невідомо, чи здійснюється тиск на нинішнього голову ОДА Сергійчука, але тим не менш у мене була зустріч з ним, я пояснив ситуацію. Він доручив заступнику розібратися з цим питанням. Але за тиждень ми отримали відповідь на одну з наших претензій, чому не перереєстровують нашу громаду у Золотоніському районі в селі Зорівка», – розповів владика Іаон, уточнивши, що ця відповідь не була позитивною для громади ПЦУ.

Він пояснив, що у Зорівці меценат побудував храм, який передав громаді Московського Патріархату, але від початку війни він перемінив свої погляди і вважає за потрібне, щоб цим храмом користувалась громада ПЦУ.

«У цієї громади всі документи ідеальні для змін в статуті для перереєстрації. Але нам прийшла відповідь, що ми не можемо зробити такі зміни, розгляньте можливість почергового служіння. Тобто в ОДА відмовляють вчинити дії для реєстрації громади. Чи це некомпетентність команди нового губернатора? Таке цілком може бути. Але я так розумію, що немає волі у нового губернатора, щоб докорінно змінити цю ситуацію. Бо якщо б була воля, він би взяв під особистий контроль всі ці речі», – наголосив архієрей ПЦУ, додавши, що на цей час громаді у Зорівці доводиться перебувати у неофіційному статусі, але допускати до свого храму УПЦ МП вони не збираються.

Зважаючи на перешкоди у реєстрації, які створюють чиновники, громади планують позиватися до суду проти ОДА.

«У мене буде ще один візит ввічливості до нинішнього голови ОДА. Я опишу йому цю перспективу, бо в мене не лишається інших шляхів, ніж входити у судові процеси, а це те, що ніколи мені не подобалося. Я навпаки зацікавлений у тому, щоб наша українська влада підсилювалась, щоб її авторитет зростав, а тут ми вимушені судитися з нашою державною інстанцією», – нарікає митрополит Іоан.

Також, за словами митрополита Іоана, громада Бужанки продовжуватиме відстоювати у суді свою перереєстрацію. Цим питанням вже займається юрист Черкаської єпархії ПЦУ.

4 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента. Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою. Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.

Трофімова пов'язують з УПЦ Московського патріархату, зокрема, чиновник був помічений у літургії в монастирі Московської церкви під Києвом. Одягнутий Трофімов був в облачення диякона.