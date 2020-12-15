Друга річниця створення ПЦУ. Впливовий митрополит пояснив, чому тепер Томос не всіх задовольняє

«Ми очікували побачити в цьому Томосі не те, що там написано. Починаючи з назви Церкви»

У 2018 році головне завдання полягало у створенні єдиної помісної незалежної автокефальної православної церкви, визнаної у світовому православ’ї, проте згодом з’ясувалось, що отриманий Томос містив дуже суперечливі моменти. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів митрополит Луцький і Волинський Михаїл – один із найвпливовіших ієрархів у Православній церкві України.

За словами митрополита, про Томос говорили, як про звук, бо не бачили того, що написано в тексті: «Але ж документ про автокефалію має певний зміст. У ньому усе прописано: на що мають право Церкви, а на що – ні. Зміст не озвучувався, достатньо було того, що визнається Церква. Тому кожен із учасників (об’єднання) насамперед акцентував увагу на самому задекларованому принципі об’єднання: в Україні тепер зможуть об'єднуватися, можуть знаходити спільність, і цього більше за те, що може роз’єднувати».

За словами Михаїла, вже після об’єднання текст Томосу не всіх почав задовольняти. Зокрема претензії виставив патріарх Філарет: мовляв, очікували побачити в Томосі не те, що там написано.

«Починаючи з назви Церкви, де варимо миро, і особливо подразливим моментом стало питання парафій, які за межами України. Вони, згідно із документом, не належать до України. А це ж наші земляки, родичі, які є сьогодні по всьому світу: і в США, і в Австралії... Питань, які залишаються без відповідей, багато. Ну і, звичайно, це особистісні домовленості між патріархом і тим оточенням, яке тоді було у Київському патріархаті. Ми ж обговорювали ці питання (перед об’єднанням): хто чим буде займатися, хто які матиме повноваження. Були певні домовленості. Коли ці домовленості не виконувалися, це стало додатковим подразником до самого написаного тексту Томосу. Тобто тут вже переплелося і ідеологічне, і особисте», – розповів митрополит Луцький і Волинський.

Нагадаємо, 15 грудня минає друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України. Цей захід відкрив шлях до створення Православної церкви України (ПЦУ/УПЦ).

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

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