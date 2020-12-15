Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель ПЦУ Епіфаній подякували Порошенку за отримання Томосу

Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху за надання Українській церкві Патріаршого і Синодального Томосу про автокефалію і

У соборі Святої Софії Київської відбувся подячний молебень, який відслужив митрополит Епіфаній у співслужінні з архієреями

15 грудня, у річницю Об‘єднавчого Собору, на якому було проголошено створення об'єднаної Православної церкви України, відбулася розмова Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм.

Вселенський патріарх подякував п‘ятому президенту України за його особисту діяльність задля отримання Томосу, передав благословення і слова підтримки Українському народу.

Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху за надання Українській церкві Патріаршого і Синодального Томосу про автокефалію (незалежність) і всі зусилля щодо її підтримки, зокрема визнання іншими автокефальними Церквами-Сестрами.

У промові після подячного молебню у Софійському Соборі предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній також висловив подяку п’ятому президенту.

«Сьогодні я хочу висловити щиру подяку вам, Петре Олексійовичу. Тому що ви тоді справді доклали надзвичайних зусиль для того, щоб ця подія відбулася. І зараз ви не тільки вболіваєте, але і допомагаєте, і сприяєте для того, щоб українська церква далі розвивалася. Якщо ми будемо в єдності і надалі робити все від нас залежне, то побачимо, що Господь і надалі буде нас сподобляти все більше благословенних успіхів. Тому сьогодні бажаємо вам міцного здоров’я, сили і натхнення й надалі робити багато добрих і корисних справ для нашої української держави та нашої визнаної помісної Української Православної Церкви», ─ сказав Предстоятель ПЦУ.

Два роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква. Митрополит Епіфаній у співслужінні з архієреями сьогодні звершив подячний молебень в Соборі Святої Софії Київської.

Нагадаємо, що 25 жовтня Синод Православної церкви Кіпру підтримав рішення архиєпископа Хризостома визнати Українську православну церкву.

Станом на листопад 2020 року помісну українську церкву визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Українська православна церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ. Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, Українська православна церква з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.