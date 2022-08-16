Рашисти вдарили по військовому аеродрому на Житомирщині: деталі

Внаслідок влучання на аеродромі пошкоджено злітно-посадкову смугу

Сьогодні під час повітряної тривоги російські загарбники завдали ракетного удару по Житомирщині. В області пролунали два вибухи. Повітряне командування «Центр» повідомляє, що окупанти вдарили по військовому аеродрому.

«Сьогодні вдень 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної

техніки. Особовой склад знаходився в укритті, тому не постраждав.

Нагадаємо, триває 174-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої держави.