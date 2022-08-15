У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ

Ракетний удар по Україні з території Білорусі може відбутися у найближчі тижні

У Білорусі триває підготовка до масованого ракетного удару по території України в найближчі тижні. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Повідомляється, що в Білорусі знаходиться до 14 ЗРК С-400 і близько 60 ракет до них.

На аеродромі знаходяться:

від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», 3-ї РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», 2 ЗРПК «Панцир».

Розташований склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400

Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки.

«Аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями. Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі продовжується концентрація російських засобів протиповітряної оборони, а саме зенітно-ракетних комплексів С-300-С400 та боєкомплектів до них.

Тим часом Білорусь разом із РФ проводить військові навчання протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що 11 серпня на території аеропорту «Зябрівка» лунали «хлопки». Білорусь пояснює це військовими навчаннями.